Sorana Cîrstea, 36 ani, aflată în ultimul an de competiţii, a coborât un loc şi este pe 16 în clasamentul WTA, dat publicităţii luni. Cîrstea are 2.464 puncte.
Şi Jaqueline Cristian a coborât 3 locuri şi este pe 58, cu 1.051 puncte. Gabriela Ruse ocupă locul 66, după o coborâre de o poziţie, având 991 puncte. Lideră a clasamentului mondial este kazaha Elena Rîbakina, care are 9.901 puncte.
Belarusa Arina Sabalenka este pe 2, cu 7.875 puncte, iar pe locul 3 se menţine americanca Jessica Pegula, cu 7.265 puncte.
Coco Gauff, din SUA, este pe locul 4, cu 7.244 puncte, iar rusoaica Mirra Andreeva ocupă locul 5, cu 5.743 puncte.
Sorana Cîrstea a anunțat că se retrage de la turneul de la Singapore
Sorana Cîrstea a făcut un anunț în cursul zilei de vineri, 18 septembrie.
Sportiva de 36 de ani nu va putea participa la turneul de la Singapore din cauza accidentări sale suferite la gambă, astfel că și-a anunțat în mod oficial fanii printr-un mesaj postat pe Instagram.
Sorana Cîrstea a dat de înțeles că nu este vorba despre o problemă gravă și va reveni curând pe terenul de tenis.
„Din păcate, din cauza unei accidentări la gambă, nu voi putea juca la Singapore anul acesta. Ne revedem curând pe teren”, a scris Sorana Cîrstea, pe Instagram, la secțiunea Insta Story.