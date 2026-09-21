Sorana Cîrstea, 36 ani, aflată în ultimul an de competiţii, a coborât un loc şi este pe 16 în clasamentul WTA, dat publicităţii luni. Cîrstea are 2.464 puncte.

Şi Jaqueline Cristian a coborât 3 locuri şi este pe 58, cu 1.051 puncte. Gabriela Ruse ocupă locul 66, după o coborâre de o poziţie, având 991 puncte. Lideră a clasamentului mondial este kazaha Elena Rîbakina, care are 9.901 puncte.

Belarusa Arina Sabalenka este pe 2, cu 7.875 puncte, iar pe locul 3 se menţine americanca Jessica Pegula, cu 7.265 puncte.

Coco Gauff, din SUA, este pe locul 4, cu 7.244 puncte, iar rusoaica Mirra Andreeva ocupă locul 5, cu 5.743 puncte.