Sorana Cîrstea ocupă locul 12 în cursa pentru Turneul Campioanelor, clasamentul care măsoară punctele obținute în circuitul profesionist, în 2026.

Cu 2390 de puncte acumulate, jucătoarea din România a rămas, după încheierea US Open 2026, cu 1844 de puncte de recuperat până la ocupanta poziției opt, Linda Noskova, matematic, ultima care primește un loc de titulară în întrecerea programată în săptămâna 8-15 noiembrie, la Indian Wells.

Sorana Cîrstea rămâne cu șanse doar pentru un loc de rezervă la Turneul Campioanelor

Urmăritoare ale cehoaicei Linda Noskova sunt și Marta Kostyuk și Iga Swiatek, două jucătoare care au depășit pragul de 3500 de puncte WTA și dispun, probabilistic, de șanse mult mai mari la accederea în competiție.

În acest context, accidentarea pe care Sorana Cîrstea și-o tratează, în aceste zile, în Europa, devine și mai importantă. Antrenorul Adrian Cruciat a confirmat pentru Digisport că Sorana Cîrstea va rata competițiile de la Singapore și Beijing, propunându-și, la această oră, o revenire în turneul WTA 1000 de la Wuhan, fixat pentru săptămâna 12 - 18 octombrie.

În imposibilitatea de a acumula puncte la Beijing, primul din cele două turnee WTA 1000 rămase de jucat până la Turneul Campioanelor, șansele Soranei Cîrstea de a se clasa între primele opt, la finalul anului, se reduc drastic.

În momentul de față, Sorana Cîrstea mai poate spera, cu șanse reale, doar la un loc de rezervă pentru competiția celor mai bune opt jucătoare ale sezonului.