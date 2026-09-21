Atacantul a fost în cărți pentru revenirea în Superliga României, dar și pentru un transfer în campionatul Croației, dar în cele din urmă a ales să-și continue cariera în Indonezia.

Marko Dungadzic a fost prezentat la noua sa echipă

În cursul zilei de luni, Bali United a anunțat transferul atacantului croat. Noua echipă a lui Dugandzic este pe locul șase după primele trei etape, cu șase puncte.

”Noul nostru jucător este Marko Dugandzic, un atacant croat cu experiență în Europa și Asia.

Venirea acestui jucător străin suplimentar vine ca răspuns la absența lui Joao Ferrari, care se află într-un proces de recuperare după o accidentare de lungă durată”, a transmis Bali United.