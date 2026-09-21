OFICIAL Marko Dugandzic a semnat: ”E noul nostru jucător”

Marko Dugandzic a semnat: ”E noul nostru jucător” Fotbal extern
SPORT.RO
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Campion în sezonul precedent din Bulgaria cu Levski Sofia, Marko Dugandzic (32 de ani), fostul atacant de la Rapid, și-a găsit o nouă echipă.

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Marko DungadzicBali United
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Atacantul a fost în cărți pentru revenirea în Superliga României, dar și pentru un transfer în campionatul Croației, dar în cele din urmă a ales să-și continue cariera în Indonezia.

Marko Dungadzic a fost prezentat la noua sa echipă

În cursul zilei de luni, Bali United a anunțat transferul atacantului croat. Noua echipă a lui Dugandzic este pe locul șase după primele trei etape, cu șase puncte.

”Noul nostru jucător este Marko Dugandzic, un atacant croat cu experiență în Europa și Asia.

Venirea acestui jucător străin suplimentar vine ca răspuns la absența lui Joao Ferrari, care se află într-un proces de recuperare după o accidentare de lungă durată”, a transmis Bali United.

Marko Dugandzic a fost golgheter în Superliga

Cea mai bună perioadă a carierei sale a fost în Giulești. La Rapid, Dugandzic a marcat 28 de goluri și a oferit trei pase decisive în 48 de meciuri. Evoluțiile sale au atras transferul la Al-Tai, care a plătit aproximativ două milioane de euro în 2023.

Ulterior, atacantul a mai evoluat la FC Seoul, unde a adunat 37 de meciuri, cinci goluri și o pasă decisivă. De-a lungul carierei, croatul a mai jucat la NK Osijek, Ternana Calcio, Matera Calcio și FC Sochi.

În sezonul 2022/2023, Dugandzic a fost golgheterul SuperLiga, cu 18 goluri marcate. Potrivit Transfermarkt, atacantul are în prezent o cotă de piață de 800.000 de euro.

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