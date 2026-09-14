Sorana Cîrstea (36 de ani) e ultima româncă din circuitul WTA care ne oferă rezultate remarcabile la nivelul turneelor de Grand Slam.

La US Open, întrecere care tocmai s-a încheiat la New York, „Sori“ s-a oprit în optimi, învinsă de americanca Jessica Pegula (32 de ani), a treia jucătoare din clasamentul mondial. Grație acestui parcurs foarte bun, Cîrstea ocupă locul 15 WTA, începând de astăzi. E cea mai bună clasare din cariera ei de până acum, în condițiile în care Sorana și-a făcut debutul, în circuitul WTA, în 2006.

În noua ierarhie a tenisului feminin, apar și alte două românce în Top 100 mondial: Jaqueline Cristian (28 de ani) e pe 55, în timp ce Gabriela Ruse (28 de ani) ocupă poziția a 65-a. Apoi, din păcate, trebuie să coborâm până pe locul 279 WTA (!), ca să dăm de o sportivă din România: Elena Ruxandra Bertea (20 de ani) cu doar 255 de puncte.

Sorana Cîrstea, o avere de peste 13 milioane de dolari din premii

Revenind la Sorana Cîrstea, ea stă excelent, nu doar în ierarhia actualizată a tenisului feminin, ci și în clasamentul all-time al banilor. Aici, sumele au fost modificate după US Open 2026. „Sori“ a plecat de la New York cu un cec în valoare de 480,000 de dolari pentru atingerea optimilor. Drept urmare, în acest moment, jucătoarea din România stă pe locul 59, în clasamentul all-time al banilor, cu un total de 13,133,841 de dolari americani.

Dacă ne uităm pe ierarhia sumelor adunate în tenisul feminin, în 2026, exclusiv pe baza premiilor acordate în turnee, Cîrstea e în Top 20. În acest sezon, în dreptul ei figurează suma de 2,308,913 de dolari. Acest bilanț financiar o plasează pe „Sori“ pe locul 18, în clasamentul banilor din acest an.

Cele mai bogate românce după premiile adunate în turnee