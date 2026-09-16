VIDEO EXCLUSIV Sorana Cîrstea, loc 15 WTA, dar niciun român, în top 250 ATP. Antrenorul Marius Comănescu explică discrepanța

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Marcu Czentye
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Marius Comănescu, la VOYO SPORT LIVE, despre insuccesul tenisului masculin românesc de a ține pasul cu performanțele din circuitul feminin.

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Sorana CirsteaTenis WTATenis ATPTenis RomaniaantrenorMarius Comănescu
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Marius Comănescu a fost antrenorul care a ajutat-o pe Sorana Cîrstea să revină în elita circuitului feminin de tenis profesionist, într-o perioadă în care jucătoarea din România ieșise din top 100 WTA și își căuta reperele de altădată, după o accidentare suferită la umăr.

Colaborarea dintre anii 2015 - 2018 i-a servit Soranei Cîrstea, care, opt ani mai târziu, alături de Artemon Apostu-Efremov și Adrian Cruciat, a intrat, în premieră în top 15 mondial, într-un sezon în care și-a apropiat și primul titlu WTA în România, la Transylvania Open.

Marius Comănescu evidențiază răbdarea mai mare a fetelor

O competitoare mai matură și chiar mai dornică de performanță, la 36 de ani, Sorana Cîrstea conduce un pluton de trei jucătoare pe care țara noastră le are în top 100 WTA, la această oră, fiind urmată de Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, clasate pe locurile 55, respectiv 65.

În tenisul masculin însă România ajunge la șapte ani de când nu a mai avut vreun participant pe tabloul principal al probei individuale a unui turneu de mare șlem. În 2019, Marius Copil reușea să treacă de Ugo Humbert pentru a ajunge în turul secund la US Open.

„În condițiile în care tenisul a devenit foarte scump...”

Întrebat în emisiunea VOYO SPORT LIVE de ce tenisul masculin românesc întârzie să livreze performanțe, Marius Comănescu a explicat, replicând: „Sistemul masculin de punctare e puțin mai dificil, ar fi una din cauze. Drumul e un pic mai anevoios.

După mine, fetele sunt mult mai serioase în pregătire; dacă reușești să le arăți lucrurile care trebuie făcute și să aibă încredere în tine, ele au răbdare, stau acolo și fac treaba.

Pe de altă parte, băieții se coc mai greu. În condițiile în care tenisul a devenit foarte scump, e destul de mult de investit, atât financiar, cât și ca muncă. Nu prea au răbdare să aștepte să li se întâmple și lucrurile bune, cred eu,” a declarat Marius Comănescu, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE.

Sorana Cîrstea

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Cezar Crețu a coborât 41 de locuri în clasament. România, fără tenismen în top 250 ATP

Chiar dacă, recent, Cezar Crețu a câștigat primul său titlu ATP Challenger, la Augsburg, reușind să avanseze 59 de locuri în clasament, actualizarea din această săptămână a ierarhiei l-a coborât pe tenismenul ieșean 41 din cele 59 de locuri câștigate.

De pe cea mai înaltă clasare a carierei, locul 230, Crețu se mulțumește în această săptămână cu un loc 271, în ierarhia mondială.

Cu șase poziții mai jos este clasat Filip Jianu, al doilea jucător din România din top 300 ATP, la ora actuală.

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