Sorana Cîrstea a suferit o accidentare la gambă în timpul turneului de grand slam US Open, unde a ajuns până în „optimile” competiției, dar a fost eliminată de Jessica Pegula (6-3, 6-4)

Sorana Cîrstea a anunțat că se retrage de la turneul de la Singapore

Sportiva de 36 de ani nu va putea participa la turneul de la Singapore din cauza accidentări sale suferite la gambă, astfel că și-a anunțat în mod oficial fanii printr-un mesaj postat pe Instagram.

Sorana Cîrstea a dat de înțeles că nu este vorba despre o problemă gravă și va reveni curând pe terenul de tenis.

„Din păcate, din cauza unei accidentări la gambă, nu voi putea juca la Singapore anul acesta. Ne revedem curând pe teren”, a scris Sorana Cîrstea, pe Instagram, la secțiunea Insta Story.