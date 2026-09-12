După ce a ajuns până în optimile de finală de la US Open, Sorana Cîrstea a urcat pe locul 15 în clasamentul WTA, ceea ce reprezintă un record pentru sportiva din România în chiar ultimele luni din carieră. În decembrie 2025, Sorana a anunța că 2026 va fi ultimul său an în circuitul profesionist de tenis.

Ilie Năstase: "Sorana Cîrstea a greșit declarând că se retrage. Nu te retragi de pe locul 15"

Ilie Năstase (80 de ani) este de părere că Sorana Cîrstea s-a pripit în momentul în care și-a anunțat retragerea. Primul lider din istoria ATP se așteaptă ca românca să revină asupra deciziei după performanțele remarcabile din 2026.

"Sorana a greșit făcând declarația că se retrage. Nu te retragi când încă câștigi. Te retragi când nu mai poți și te bat cam toate, dar asta e decizia ei. Nu știu de ce... probabil acum va schimba decizia. E numărul 15 în lume, nu te retragi de pe locul 15.

E decizia ei. Înainte ni se spunea că trebuie să te retragi în glorie. Nu e adevărat! Cum să te retragi în glorie?", a spus Ilie Năstase.