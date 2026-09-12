VIDEO Ilie Năstase i-a spus-o direct Soranei Cîrstea: "A greșit! Nu faci asta când ești pe locul 15 în lume"

Ilie Năstase i-a spus-o direct Soranei Cîrstea: &quot;A greșit! Nu faci asta când ești pe locul 15 în lume&quot; Tenis
SPORT.RO
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Sorana Cîrstea (36 de ani) a atins cea mai înaltă clasare din carieră în circuitul WTA, chiar înainte de retragerea din tenis.

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Sorana CirsteaIlie Nastase
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După ce a ajuns până în optimile de finală de la US Open, Sorana Cîrstea a urcat pe locul 15 în clasamentul WTA, ceea ce reprezintă un record pentru sportiva din România în chiar ultimele luni din carieră. În decembrie 2025, Sorana a anunța că 2026 va fi ultimul său an în circuitul profesionist de tenis.

Ilie Năstase: "Sorana Cîrstea a greșit declarând că se retrage. Nu te retragi de pe locul 15"

Ilie Năstase (80 de ani) este de părere că Sorana Cîrstea s-a pripit în momentul în care și-a anunțat retragerea. Primul lider din istoria ATP se așteaptă ca românca să revină asupra deciziei după performanțele remarcabile din 2026.

"Sorana a greșit făcând declarația că se retrage. Nu te retragi când încă câștigi. Te retragi când nu mai poți și te bat cam toate, dar asta e decizia ei. Nu știu de ce... probabil acum va schimba decizia. E numărul 15 în lume, nu te retragi de pe locul 15.

E decizia ei. Înainte ni se spunea că trebuie să te retragi în glorie. Nu e adevărat! Cum să te retragi în glorie?", a spus Ilie Năstase.

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Sorana Cîrstea ar putea participa inclusiv la Turneul Campioanelor

Sorana Cîrstea poate să viseze cu ochii deschiși la prima calificare a carierei în Turneul Campioanelor. După optimea de finală jucată la US Open, sportiva din România a urcat pe locul 11 în cursa pentru întrecerea care le adună pe cele mai bune opt jucătoare ale sezonului, în circuitul WTA.

Programat în acest an la Indian Wells, în săptămâna 8 - 15 noiembrie, Turneul Campioanelor ar putea alinia la start o româncă, pentru prima oară, după șapte ani.

În perioada 2014 - 2019, Simona Halep a bifat cinci calificări la această competiție, în cadrul căreia a jucat o finală, la prima prezență.

Întrebat la VOYO SPORT LIVE despre posibilitatea obținerii calificării la Turneul Campioanelor, antrenorul Soranei Cîrstea, Artemon Apostu-Efremov, a recunoscut că acest lucru ar fi „o realizare senzațională” în cariera Soranei Cîrstea.

Cu două turnee de o mie de puncte rămase de jucat, la Beijing și Wuhan, Sorana Cîrstea poate spera la cel puțin o clasare care i-ar conferi statutul de rezervă la Turneul Campioanelor.

„Evident, când ești în zona locului 10, poți să te gândești la Turneul Campioanelor. Dar sunt încă multe puncte puse în joc.

Contează foarte mult cum se distribuie aceste puncte. Dacă vor câștiga doar jucătoarele din fața ei aceste puncte, atunci diferența se va mări. E greu de spus, mai sunt două turnee WTA 1000, care pot să schimbe ierarhie. 

Cel mai sănătos e să o luăm pas cu pas, turneu de turneu, iar, la sfârșit, vom trage linie și vom vedea. Dacă reușește să ajungă la Turneul Campioanelor, ar fi o realizare senzațională,” a afirmat Artemon Apostu-Efremov, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE.

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