După ultimele rezultate, despărțirea de Marius Baciu (51 de ani) este inevitabilă, iar Becali a decis să țină cont de opinia suporterilor și să aducă antrenorul care a câștigat două titluri cu FCSB. Astfel, Reghecampf se va întoarce după aproape nouă ani.

Becali merge pe mâna utlimului antrenor cu care a ajuns în faza principală din UEFA Champions League și se arată convins de faptul că echipa sa poate reveni cu șanse mari în lupta pentru titlu.

Becali crede că FCSB se va lupta doar cu Universitatea Craiova pentru titlu

Chiar dacă primele două poziții sunt ocupate de rivalele Dinamo și Rapid, Becali crede că Universitatea Craiova este singura echipă care are forța de a se lupta pentru câștigarea campionatului.

„Eu nu fac distanța decât de Craiova. Ceilalți, treaba lor, e problema lor. Nu-i socotesc. Nu mă interesează. (n.r. - Dinamo nu vă sperie?) Nu că nu mă sperie, nu mă interesează de ei. Mă interesează doar Craiova”, a spus Becali.

Cu un singur punct în ultimele cinci etape, FCSB este pe locul zece, cu 12 puncte, la 11 distanță de liderul Dinamo și la zece de Rapid. Oțelul Galați ar urma să fie următoarea adversară a fostei campioane.

Ce s-a întâmplat cu Reghecampf după al doilea mandat la FCSB

După ce a plecat de la FCSB în 2017, Reghecampf a mers la Al Wahda și, ulterior, le-a mai antrenat pe Al Wasl și Al Ahli, înainte să revină în 2021 în România, ca să o antreneze pe Universitatea Craiova.

După ce a stat pe banca oltenilor un singur sezon, ”Reghe” a pregătit-o pe Neftchi Baku și s-a întors, pe urmă, din nou în România, tot la Universitatea Craiova. Al doilea mandat la echipa din Bănie a fost însă mai scurt.

Până să revină la FCSB, Reghecampf a mai fost pe banca celor de la Al Tai, Al Hilal Omdurman și Esperance Tunis.