Breaking news în Tunisia cu Reghecampf: „Asta urmează“

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) rămâne un antrenor imprevizibil. A demonstrat asta, în mod repetat, în ultimii ani.

În 2023, „Reghe“ a lăsat Craiova lui Rotaru, după numai șapte meciuri, tentat de banii saudiților de la Al-Taee. N-a contat că Universitatea era o pretendentă la titlu în România, iar Al-Taee o candidată la retrogradare în Saudi Pro League. Reghecampf a „rupt“ înțelegerea cu formația din Bănie și s-a ales cu un litigiu din cauza căruia are de plătit și acum 150,000 de euro către Rotaru.

Și în această vară, Reghecampf una a zis, alta a făcut. El le promisese sudanezilor de la Al-Hilal Omdurman că își va prelungi înțelegerea cu ei, dar, în iunie, a semnat cu Esperance Tunis. De unde e pe cale să plece acum, după numai patru partide oficiale din acest sezon!