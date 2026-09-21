Breaking news în Tunisia cu Reghecampf: „Asta urmează“

Breaking news în Tunisia cu Reghecampf: „Asta urmează“ Fotbal extern
SPORT.RO
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Presa locală a confirmat informația oferită de Sport.ro încă de duminică.

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Laurentiu ReghecampfFCSBGigi BecaliEsperance TunisHamdi Meddeb
Din articol

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) rămâne un antrenor imprevizibil. A demonstrat asta, în mod repetat, în ultimii ani.

În 2023, „Reghe“ a lăsat Craiova lui Rotaru, după numai șapte meciuri, tentat de banii saudiților de la Al-Taee. N-a contat că Universitatea era o pretendentă la titlu în România, iar Al-Taee o candidată la retrogradare în Saudi Pro League. Reghecampf a „rupt“ înțelegerea cu formația din Bănie și s-a ales cu un litigiu din cauza căruia are de plătit și acum 150,000 de euro către Rotaru.

Și în această vară, Reghecampf una a zis, alta a făcut. El le promisese sudanezilor de la Al-Hilal Omdurman că își va prelungi înțelegerea cu ei, dar, în iunie, a semnat cu Esperance Tunis. De unde e pe cale să plece acum, după numai patru partide oficiale din acest sezon!

Reghecampf, urmează ședința decisivă cu Hamdi Meddeb

De când Gigi Becali a anunțat acordul cu „Reghe“, șefii clubului Esperance au fost șocați, dar s-au ferit să facă declarații vehemente. Sport.ro a publicat, aseară, singurul comentariu făcut de un conducător al grupării tunisiene. Vicepreședintele Chokri El Ouaer (60 de ani) a anunțat că Reghecampf va fi chemat la o ședință, în lumina ultimelor evenimente.

În urma cu câteva minute, presa din Tunisia a confirmat această variantă în regim de „Breaking News“. 

„Conducerea clubului Esperance va avea o întâlnire importantă cu Laurențiu Reghecampf, în următoarele ore. La această întâlnire va participa președintele Hamdi Meddeb. Reghecampf și Maddeb vor clarifica viitorul antrenorului în cadrul acestei întâlniri. Reghecampf e încă sub contract cu Esperance, dar președintele clubului Steaua București (n.r. – FCSB) i-a anunțat numirea pe bancă“, a scris presa din Tunisia.

Cel mai probabil, după discuția Reghecampf - Hamdi Meddeb, Esperance va oficializa plecarea tehnicianului român. Gigi Becali a anunțat deja că „Reghe“ trebuie să plătească suma de 150,000 de dolari – echivalează cu trei salarii – pentru a-și rezilia acordul cu Esperance Tunis.

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