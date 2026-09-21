Gigi Becali l-a numit pe Laurențiu Reghecampf în funcția de antrenor principal de la FCSB, după ce Marius Baciu a reziliat contractul cu formația bucureșteană.

Patronul lui FCSB s-a arătat încântat de alegerea făcută după umilința suferită de echipa sa pe „Ion Oblemenco” împotriva Craiovei, scor 0-5.

Laurențiu Reghecampf l-a asigurat pe Gigi Becali: „Se califică în Champions League”

Gigi Becali a fost întrebat ce obiectiv va avea Laurențiu Reghecampf la FCSB, iar omul cu banii de la echipa „roș-albastră” a spus că își dorește să câștige campionatul.

Patronul lui FCSB a dezvăluit că „Reghe” l-a asigurat că va câștiga titlul în Superliga la pas și se va califica în stagiunea viitoare în faza ligii din Champions League.

„Când i-am spus să negociem prima de Europa League și de Conference League a spus că nu îl interesează, că la anul ia un milion de euro, pentru că se califică în grupele Champions League (n.r. în faza ligii).

(n.r. vă îngrijorează când vedeți că Dinamo bate la scor, Craiova la fel?) Pe mine nu mă îngrijorează astea, pentru că eu eram descurajat și el (n.r. Laurențiu Rghecampf) a spus 'bă, patroane, ai cel mai tare lot, câștig campionatul la pas'.

El nu prea vorbește prostii sau tâmpenii, să exagereze. Nu i-am pus niciun fel de obiectiv, păi ce obiectiv să îi pun. La noi este un singur obiectiv (n.r. campionatul), cum arătat tata tot timpul, degetul, numărul unu”, a spus Gigi Becali.

După ce s-au scurs primele zece etape din sezonul 2026/2027 din Superliga, FCSB are 12 puncte și se află pe locul zece, la 11 puncte de liderul Dinamo.

Laurențiu Reghecampf va debuta într-un meci pe teren propriu cu Oțelul de pe 10 octombrie, după ce se încheie pauza internațională de trei săptămâni.