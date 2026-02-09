Atacantul român a început meciul din postura de rezervă, dar a fost introdus de Peter Bosz la scorul de 1-0 pentru Groningen, care a deschis scorul în minutul 17 prin Taha.

La doar cinci puncte după ce Man a intrat pe teren, Saibari a reușit să înscrie golul egalizator în minutul 65, iar internaționalul român a dus scorul la 2-1 în minutul 76 și a adus trei puncte mari pentru PSV Eindhoven.

Olandezii l-au descris în două cuvinte pe Dennis Man, după ce a fost decisiv în Groningen - PSV

Decisiv în această partidă, Man a fost analizat de jurnaliștii olandezi, care au descris în două cuvinte ce a făcut atacantul introdus de Bosz în partea secundă: ”Lovitură inteligentă”.

”Rezerva Dennis Man i-a ajutat pe liderii campionatului să obțină victoria în minutul 76 cu o lovitură inteligentă de picior, făcând-o evident pe PSV mult mai eficientă decât Groningen”, nos.nl.