Atacantul român a început meciul din postura de rezervă, dar a fost introdus de Peter Bosz la scorul de 1-0 pentru Groningen, care a deschis scorul în minutul 17 prin Taha.
La doar cinci puncte după ce Man a intrat pe teren, Saibari a reușit să înscrie golul egalizator în minutul 65, iar internaționalul român a dus scorul la 2-1 în minutul 76 și a adus trei puncte mari pentru PSV Eindhoven.
Olandezii l-au descris în două cuvinte pe Dennis Man, după ce a fost decisiv în Groningen - PSV
Decisiv în această partidă, Man a fost analizat de jurnaliștii olandezi, care au descris în două cuvinte ce a făcut atacantul introdus de Bosz în partea secundă: ”Lovitură inteligentă”.
”Rezerva Dennis Man i-a ajutat pe liderii campionatului să obțină victoria în minutul 76 cu o lovitură inteligentă de picior, făcând-o evident pe PSV mult mai eficientă decât Groningen”, nos.nl.
Dennis Man are cifre impresionante în primul său sezon la campioana Olandei. În 25 de partide a reușit să marcheze de șapte ori, reușind să ofere și alte șase pase decisive, în toate competițiile.
PSV bate tot în Olanda și defilează spre titlu
În urma acestei victorii, PSV a ajuns la 59 de puncte și se bucură de un avans zdrobitor față de urmăritoarea Feyenoord, de 17 puncte! Campioana en-titre din Olanda are un parcurs fabulos, cu o singură înfrângere în 22 de runde, cel mai bun atac din campionat (66 de goluri marcate) și cea mai bună apărare (doar 26 încasate).
PSV Eindhoven este campioana ultimelor două ediții din campionatul Olandei. În sezonul precedent, Ajax a scăpat titlul printre degete, iar acum ”lăncierii” tremură și pentru prezența în UEFA Champions League. Sunt pe locul patru, iar pe trei (locul care asigură prezența în preliminariile competiției) este surpriza NEC Nijmegen.