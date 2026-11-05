Astăzi se joacă, de la orele 19:45 și 22:00, partidele din etapa a treia din grupa unică din Conference League.
LIVE TEXT Itu în Panathinaikos - ȚSKA Sofia și Dragomir în Twente - Pafos! Joacă și Ajax, Steaua Roșie sau Monaco
Meciurile din etapa a treia din Conference League, LIVE TEXT pe Sport.ro.
Celelalte partide ale rundei, Getafe - Brighton este meciul serii
Trabzonspor - Freiburg
Aarhus - Sporting Braga
Atalanta - Kairat Almaty
KuPS - Gent
Lincoln - Hajduk Split
Midtjylland - Ajax Amsterdam
Mjallby - Borac Banja Luka
Steaua Roșie Belgrad - Inter Club d'Escaldes
Thun - Hearts
FC Copenhaga - Iberia
Getafe - Brighton
Lugano - Kauno Zalgiris
Monaco - Nordsjaelland
FC Riga - Jablonec
Saint Truiden - Brann Bergen
Universitatea Craiova - Egnatia LIVE TEXT AICI
Clasamentul din Conference League
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