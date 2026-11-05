LIVE TEXT Itu în Panathinaikos - ȚSKA Sofia și Dragomir în Twente - Pafos! Joacă și Ajax, Steaua Roșie sau Monaco

Itu în Panathinaikos - ȚSKA Sofia și Dragomir în Twente - Pafos! Joacă și Ajax, Steaua Roșie sau Monaco Conference League
SPORT.RO
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Meciurile din etapa a treia din Conference League, LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
catalin ituvlad dragomirGetafeBrightonAjax AmsterdamAS Monaco
Din articol

Astăzi se joacă, de la orele 19:45 și 22:00, partidele din etapa a treia din grupa unică din Conference League.

Panathinaikos Atena - ȚSKA Sofia cu Cătălin Itu

Twente Enschede - Pafos cu Vlad Dragomir

Celelalte partide ale rundei, Getafe - Brighton este meciul serii

Trabzonspor - Freiburg

Aarhus - Sporting Braga

Atalanta - Kairat Almaty

KuPS - Gent

Lincoln - Hajduk Split

Midtjylland - Ajax Amsterdam

Mjallby - Borac Banja Luka

Steaua Roșie Belgrad - Inter Club d'Escaldes

Thun - Hearts

FC Copenhaga - Iberia

Getafe - Brighton

Lugano - Kauno Zalgiris

Monaco - Nordsjaelland

FC Riga - Jablonec

Saint Truiden - Brann Bergen

Universitatea Craiova - Egnatia LIVE TEXT AICI

Clasamentul din Conference League

Clasamente oferite de Sofascore
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