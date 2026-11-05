Astăzi, de la orele 19:45 și 22:00, se dispută meciurile etapei cu numărul 4 din grupa unică Europa League. Ieri s-a jucat prima partidă a rundei, Rennes - Olympiacos Pireu 0-0.
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Partidele din etapa a patra din Europa League, LIVE TEXT pe Sport.ro.
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Sparta Praga - Bournemouth
Crystal Palace - Hoffenheim
Lillestrøm - Viktoria Plzeň
Levski Sofia - Jagiellonia
Real Sociedad - Olympique Lyon
Anderlecht Bruxelles - Red Bull Salzburg
AZ Alkmaar - Juventus Torino
Bayer Leverkusen - Olympique Marseille
Celtic - Beşiktaş
Hapoel Beer-Sheva - OFI Creta
Torreense - Ararat-Armenia
Sturm Graz - NK Celje
Benfica Lisabona - Lech Poznań
Sunderland - Dinamo Zagreb
Clasamentul din Europa League
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