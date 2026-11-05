LIVE TEXT Corbu joacă pe San Siro cu AC Milan și duel Radu vs Olaru în Europa League! Unde se deplasează Tănase

Corbu joacă pe San Siro cu AC Milan și duel Radu vs Olaru în Europa League! Unde se deplasează Tănase Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partidele din etapa a patra din Europa League, LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
Marius Corbuflorin tanaseIonut RaduDarius OlaruAC MilanAC Milan Ferencvaros
Din articol

Astăzi, de la orele 19:45 și 22:00, se dispută meciurile etapei cu numărul 4 din grupa unică Europa League. Ieri s-a jucat prima partidă a rundei, Rennes - Olympiacos Pireu 0-0.

AC Milan - Ferencvaros Budapesta cu Marius Corbu

NEC Nijmegen - Omonia Nicosia cu Florin Tănase

Celta Vigo - Union Saint-Gilloise sau Ionuț Andrei Radu vs Darius Olaru & Raul Florucz

Joacă și Juventus Torino, Olympique Marseille, Olympique Lyon sau Anderlecht + Celtic - Beşiktaş, fără suspendatul Umit Akdag

Sparta Praga - Bournemouth

Crystal Palace - Hoffenheim

Lillestrøm - Viktoria Plzeň

Levski Sofia - Jagiellonia

Real Sociedad - Olympique Lyon

Anderlecht Bruxelles - Red Bull Salzburg

AZ Alkmaar - Juventus Torino

Bayer Leverkusen - Olympique Marseille

Celtic - Beşiktaş

Hapoel Beer-Sheva - OFI Creta

Torreense - Ararat-Armenia

Sturm Graz - NK Celje

Benfica Lisabona - Lech Poznań

Sunderland - Dinamo Zagreb

Clasamentul din Europa League

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului
Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului
ARTICOLE PE SUBIECT
”FRF nu l-a contactat niciodată”! Luca Moisă, fotbalistul român de Mondial din naționala SUA: ”Eu sunt fericit să evoluez pentru USA”
”FRF nu l-a contactat niciodată”! Luca Moisă, fotbalistul român de Mondial din naționala SUA: ”Eu sunt fericit să evoluez pentru USA”
ULTIMELE STIRI
Robert Niță și Bogdan Lobonț, invitații lui Andrei Grecu la VOYO Sport Live, de la 16:00
Robert Niță și Bogdan Lobonț, invitații lui Andrei Grecu la VOYO Sport Live, de la 16:00
Sora lui Cristiano Ronaldo, mesaj cu direcție după retragerea portughezului
Sora lui Cristiano Ronaldo, mesaj cu direcție după retragerea portughezului
Dean Zandbergen a tras o concluzie, după două luni la Dinamo
Dean Zandbergen a tras o concluzie, după două luni la Dinamo
Debutant de 17 ani la naționala Germaniei! Surprizele lui Jurgen Klopp
Debutant de 17 ani la naționala Germaniei! Surprizele lui Jurgen Klopp
„FCSB se bate la titlu?” Răspuns categoric după venirea lui Laurențiu Reghecampf
„FCSB se bate la titlu?” Răspuns categoric după venirea lui Laurențiu Reghecampf
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Mesaj fără echivoc: ”Chivu o va antrena pe Real Madrid!”

Mesaj fără echivoc: ”Chivu o va antrena pe Real Madrid!”

Reacția lui Emil Săndoi cu privire la conflictul de la Universitatea Craiova: „El este principalul vinovat”

Reacția lui Emil Săndoi cu privire la conflictul de la Universitatea Craiova: „El este principalul vinovat”

Fosta iubită a lui Vinicius s-a fotografiat aproape goală la nici o lună de la despărțire: ”Isuse Hristoase! E atât de mare!”

Fosta iubită a lui Vinicius s-a fotografiat aproape goală la nici o lună de la despărțire: ”Isuse Hristoase! E atât de mare!”

Jose Mourinho a rămas mască: ”Nu mai există un jucător în lume precum el!”

Jose Mourinho a rămas mască: ”Nu mai există un jucător în lume precum el!”

Spaniolii au anunțat ce se întâmplă cu portarul Jesus Owono, la trei zile după tragedia care a marcat lumea fotbalului

Spaniolii au anunțat ce se întâmplă cu portarul Jesus Owono, la trei zile după tragedia care a marcat lumea fotbalului

Spectacol total în UCL! Como a spulberat-o pe Lens, Real Madrid l-a învins pe Răzvan Marin, iar Liverpool a suferit prima înfrângere

Spectacol total în UCL! Como a spulberat-o pe Lens, Real Madrid l-a învins pe Răzvan Marin, iar Liverpool a suferit prima înfrângere


Recomandarile redactiei
„FCSB se bate la titlu?” Răspuns categoric după venirea lui Laurențiu Reghecampf
„FCSB se bate la titlu?” Răspuns categoric după venirea lui Laurențiu Reghecampf
Sora lui Cristiano Ronaldo, mesaj cu direcție după retragerea portughezului
Sora lui Cristiano Ronaldo, mesaj cu direcție după retragerea portughezului
Dean Zandbergen a tras o concluzie, după două luni la Dinamo
Dean Zandbergen a tras o concluzie, după două luni la Dinamo
Debutant de 17 ani la naționala Germaniei! Surprizele lui Jurgen Klopp
Debutant de 17 ani la naționala Germaniei! Surprizele lui Jurgen Klopp
Robert Niță și Bogdan Lobonț, invitații lui Andrei Grecu la VOYO Sport Live, de la 16:00
Robert Niță și Bogdan Lobonț, invitații lui Andrei Grecu la VOYO Sport Live, de la 16:00
Alte subiecte de interes
Duel românesc în play-off-ul pentru optimile de finală din Conference League!
Duel românesc în play-off-ul pentru optimile de finală din Conference League!
Cine sunt cei patru fotbaliști români calificați în primăvara europeană din Conference League. ”History makers!”
Cine sunt cei patru fotbaliști români calificați în primăvara europeană din Conference League. ”History makers!”
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
OUT din lot! Jucătorul de la FCSB scos de pe listă înaintea duelului cu LASK Linz din play-off-ul Europa League
OUT din lot! Jucătorul de la FCSB scos de pe listă înaintea duelului cu LASK Linz din play-off-ul Europa League
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
CITESTE SI
Proiect: Părinții care se întorc mai devreme la serviciu ar putea primi un stimulent de aproximativ 4.000 de lei pe lună

stirileprotvProiect: Părinții care se întorc mai devreme la serviciu ar putea primi un stimulent de aproximativ 4.000 de lei pe lună

Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului

stirileprotvImpozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului

Încă două loturi din Autostrada A0, deschise circulației. Șoferii pot circula pe 13 kilometri noi în nordul Capitalei

stirileprotvÎncă două loturi din Autostrada A0, deschise circulației. Șoferii pot circula pe 13 kilometri noi în nordul Capitalei

Ce urmează în SUA după victoria istorică a democraților. Analiștii avertizează: Votul n-a fost un cec în alb, ci o pedeapsă

stirileprotvCe urmează în SUA după victoria istorică a democraților. Analiștii avertizează: Votul n-a fost un cec în alb, ci o pedeapsă

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!