Athletic Bilbao își păstrează cu fermitate evaluarea la 90 de milioane de euro a lui Nico Williams (24 de ani), în contextul interesului manifestat de Arsenal și Barcelona.

PSG, în cursă pentru Nico Williams cu Arsenal și Barcelona

Și Paris Saint-Germain îl monitorizează pe fotbalistul de bandă. Bilbao nu are nicio intenție de a-și reduce pretențiile financiare, potrivit presei spaniole citate de Transfer News Live.

Williams se află sub contract până în 2035, ceea ce îi oferă clubului spaniol o poziție solidă în ceea ce privește negocierile pentru viitorul jucătorului.

Nico Williams, un fotbalist esențial pentru Athletic Bilbao

Nico Williams a evoluat doar într-un meci la CD Basconia, iar în restul carierei a jucat doar pentru Athletic Bilbao, unde a strâns 208 partide, 38 de goluri și 39 de pase decisive.

În tricoul basc, Williams a câștigat Cupa Regelui în 2024. El mai are în palmares EURO 2024 și CM 2026 alături de naționala Spaniei, pentru care a adunat 38 de selecții, șapte goluri și nouă pase decisive.