În al nouălea cer după ce au aflat că Dennis Man poate pleca de la PSV: ”Finalul suferinței!”

În al nouălea cer după ce au aflat că Dennis Man poate pleca de la PSV: ”Finalul suferinței!” Stranieri
SPORT.RO
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Dennis Man ar putea prinde un transfer important în această iarnă.

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Dennis ManValenciaPSV EindhovenEsmir Bajraktarević
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Miercuri seară, presa din Spania a dezvăluit că Valencia vrea să transfere un jucător ofensiv, iar pe lista spaniolilor s-ar afla și Dennis Man, fotbalistul român de la PSV Eindhoven, care ar fi la concurență cu Johan Bakayoko, în vârstă de 23 de ani, de la RB Leipzig, și Federico Chiesa, în vârstă de 29 de ani, de la Liverpool.

Bosniacii jubilează după ce au aflat că Dennis Man ar putea pleca de la PSV Eindhoven

  • Dennis man transfer valencia
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La fel ca ceilalți doi contracandidați, Dennis Man traversează momente dificile la clubul din Eindhoven. După ce a contribuit din plin la câștigarea titlului sezonul trecut, Man și-a pierdut postul de titular și stă mai mult pe bancă acum sub comanda lui Peter Bosz.

Cu toate acestea există și oameni fericiți că internaționalul român poate pleca de la PSV Eindhoven. Printre ei se numără și jurnaliștii bosniaci, care cred că, după plecarea lui Dennis Man, Esmir Bajraktarevic nu va mai avea parte de niciun obstacol pentru a se impune definitiv la PSV.

Finalul suferinței pentru Esmir Bajraktarevic? O ofertă de 12 milioane de euro a ajuns la Eindhoven din Spania”, au titrat bosniacii de la SportSport.ba.

Evident, titlul este eronat, pentru că deocamdată Valencia nu a luat o decizie în legătură cu fotbalistul pe care îl va oferta. De altfel, nici suma vehiculată nu este corectă, pentru că 12 milioane de euro reprezintă, de fapt, cota de piață a lui Dennis Man, însă nu este clar dacă aceasta va fi și suma de transfer în cazul în care mutarea s-ar concretiza.

Bozs are o altă viziune asupra situației și îl rotește constant pe Esmir, în loc să îi acorde un loc de titular.

Totuși, lucrurile s-ar putea schimba în viitor. Mai exact, pe numele lui Dennis Man, un român în vârstă de 28 de ani, care a venit la Eindhoven de la Parma pentru nouă milioane de euro, a sosit o ofertă de 12 milioane de euro.

După ce a fost titular în sezonul trecut și a contribuit serios la câștigarea titlului în Olanda, extrema română și-a pierdut locul în primul 11 al echipei din Eindhoven și ar putea deveni acum subiectul unui nou transfer.

De asemenea, Man a fost adesea unul dintre „vinovații” pentru faptul că Bajraktarević nu a jucat, cei doi evoluând pe aceeași poziție. Valencia îl dorește acum pe fotbalistul român și este dispusă să plătească bine pentru serviciile sale, însă rămâne de văzut dacă oferta va fi suficientă pentru a-i convinge pe cei de la PSV să îl vândă”, au scris bosniacii.

  • Dennis Man a strâns doar șapte meciuri în acest sezon la PSV, iar în majoritatea a intrat doar din postura de rezervă.
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