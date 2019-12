DEZVALUIREA facuta de Bianca Andreescu dupa castigarea US Open: "AM PROBLEME CU FAIMA SI CU MEDIA."

Din articol Bianca Andreescu a incheiat sezonul la 329 de puncte in spatele Simonei Halep in clasamentul WTA

Bianca Andreescu ar putea urca pe primul loc WTA in 2020.

Bianca Andreescu a fost fara doar si poate revelatia anului in WTA, reusind sa castige primul sau turneu de mare slem la varsta de numai 19 ani.

Victoria de la New York i-a adus canadiencei cu origini romane o atentie din partea mass-mediei cum nu mai primise pana atunci, iar Andreescu recunoaste ca acest lucru este dificil de gestionat, data fiind experienta sa.

„Sunt expusa la mai multe lucruri decat o adolescenta la varsta mea. Inca nu ma descurc prea bine cu media si cu faima. Cand te gandesti sa devii numarul 1 in lume, nu te mai gandesti si la ce se intampla cand esti aproape de a-ti atinge scopul. Totusi nu ma plang, pentru ca sunt o persoana destul de sociabila si imi place cand sunt recunoscuta pe strada,” a declarat numarul 5 WTA.

Bianca Andreescu este condusa de Simona Halep cu 1-0 la scorul meciurilor directe, singura confruntare intre cele doua consumandu-se in acest an in grupele Turneului Campioanelor. Halep s-a impus atunci in trei seturi, cu scorul 3-6, 7-6, 6-3.