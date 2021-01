"Stii sa vorbesti fluent romana?" | Ce a raspuns Bianca Andreescu la intrebarea incomoda pusa de un fan 

Bianca Andreescu a fost asaltata cu intrebari si curiozitati de catre urmaritorii sai pe Instagram.

Intr-o sesiune de Q&A pe Instagram, Bianca Andreescu si-a asigurat fanii ca va urma sa participe la Australian Open, primul turneu de mare slem al anului, fixat pentru interalul 8-21 februarie.

Una dintre intrebarile urmaritorilor jucatoarei canadiane cu origini romanesti s-a referit la abilitatile sale lingvistice in ceea ce priveste limba romana. "Stii sa vorbesti fluent romana?, a fost intrebarea adresata de un fan.

"Daa. As putea sa fac progrese, totusi; nu intotdeauna vorbesc romana," a fost raspunsul Biancai Andreescu.

Alte curiozitati ale fanilor fostei campioane de la US Open au avut de a face cu ritualurile dinaintea meciurilor. "Inainte de meci imi place sa mananc banana ori amr cu unt de migdale," a specificat Andreescu, care si-a dezvaluit, in final, destinatiile preferate de vacanta."Iubesc Miami si Bahamas. In viitor, mi-as dori sa merg in Bali," a mai spus Bianca Andreescu pe Instagram.

Bianca Vanessa Andreescu (20 de ani) s-a nascut la Mississauga, Canada, dar a petrecut o parte a copilariei sale fragede in Romania. Jucatoarea canadiana cu origini romanesti si-a inceput drumul spre performanta in tenis la Pitesti, intr-o baza ramasa acum in paragina.