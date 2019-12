"Daca Simona Halep mai vrea sa castige un Grand Slam, trebuie sa faca asta. Bianca Andreescu este versiunea feminina a lui Roger Federer."

Simona Halep continua sa fie criticata la finalul sezonului 2019, desi s-a impus la Wimbledon dupa o finala istorica.

Simona Halep a castigat Wimbledon in 2019 intr-o maniera entuziasmanta, dar au existat si voci care au criticat-o la finalul acestui an. Annabel Croft, fosta tenismena si actualmente prezentatoare TV i-a reprosat Simonei Halep ca nu si-ar controla emotiile suficient de bine pe terenul de tenis.

Englezoaica sustine ca Simona Halep trebuie sa lucreze la abordarea sa psihologica pentru a mai avea sanse in viitor la adjudecarea unui alt titlu de campioana de Grand Slam.

Simona Halep, criticata de o fosta jucatoare, numar 126 WTA



"Daca dai la o parte titlul de la Wimbledon, 2019 nu a fost neaparat un an bun pentru Simona Halep. Are nevoie sa isi controleze emotiile mai bine daca vrea sa aiba succes din nou," sunt cuvintele spuse de Annabel Croft pentru Tennis Head.

"Bianca Andreescu este posibil cea mai talentata jucatoare pe care am vazut-o vreodata. Tenisul ei e fascinant. Mi-a placut sa o urmaresc ametindu-si adversarele cu jocul ei imaginativ, fler si maiestrie. Cu modul in care se misca pe teren si isi pregateste loviturile, nu cred ca e o exagerare sa spunem ca Bianca Andreescu este o versiune feminina a lui Roger Federer. Cand luam in considerare ce a reusit de-a lungul unui an, urcand 174 de locuri in clasamentul WTA si incheind anul pe locul 4, putem sa spunem ca o asteapta un viitor minunat," a adaugat prezentatoarea TV britanica.

Annabel Croft a fost o jucatoare de tenis care a reusit tur 3 ca cel mai bun rezultat al sau la un turneu de mare slem. Cea mai inalta clasare atinsa de Croft in clasamentul WTA o reprezinta locul 126, ocupat in anul 1986.