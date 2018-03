SOC la Indian Wells! Kvitova, UMILITA de o pustoaica de 16 ani in doua seturi

Un nou rezultat soc la Indian Wells.

Petra Kvitova, favorita numarul 9, a fost eliminata in turul al treilea de tanara Amanda Anisimova, 16 ani si locul 149 WTA.

Tanara jucatoare din SUA s-a impus in doar doua seturi, 6-2; 6-4, dupa o ora si 11 minute de joc.

Anisimova nu a pierdut niciun set pana acum la Indian Wells si s-a impus in meciuri cu Anastasia Pavlyuchenkova si Pauline Parmentier.

In optimi, ea va intalni castigatoarea dintre Shuai Zhang si Karolina Pliskova.

Amanda Anisimova poate fi urmasa Mariei Sharapova. Ea e nascuta in SUA, din parinti rusi. Ea a castigat US Open in 2017 la junioare si e finalista la Roland Garros in 2016. Nascuta in Rusia, Sharapova s-a mutat in copilarie in SUA, acolo unde a invatat sa joace tenis.