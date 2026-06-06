EXCLUSIV SUA – Iran, război Mondial: ce au făcut americanii cu vizele, de noaptea minții!

SUA – Iran, război Mondial: ce au făcut americanii cu vizele, de noaptea minții! CM 2026
Amir Kiarash
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Delegația perșilor a zburat, astăzi, spre Mexic, unde se va stabili la Tijuana, deși naționala își va juca meciurile, la Los Angeles și la Seattle!

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Din articol

Mondialul din 2026 (11 iunie – 19 iulie), unul istoric, în premieră cu 48 de echipe pe tablou și cu trei gazde, Canada, Mexic și SUA, tocmai a furnizat încă un episod nemaivăzut, dar și tare neplăcut!

După luni întregi de speculații, discuții și șicane, naționala Iranului a primit, într-un final, vizele de America. Pentru ca, plasată în grupa G, va fi nevoită să meargă în Statele Unite pentru a întâlni, pe rând, Noua Zeelandă (Los Angeles, 15 iunie), Belgia (Los Angeles, 21 iunie) și Egipt (Seattle, 26 iunie).

În mod șocant însă, vizele de America s-au eliberat, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Cu doar 9 zile înainte de primul meci al iranienilor la turneul final. Și, atenție: nu pentru toată lumea!

Conducerea Federației Iraniene, exclusă de la CM 2026!

Potrivit informațiilor obținute de Sport.ro din Iran, toți cei 26 de jucători incluși de selecționerul Amir Ghalenoei în lotul pentru Mondiale au primit vizele de America. De asemenea, stafful tehnic al naționalei a obținut documentele necesare călătoriei în Statele Unite. Apoi însă, au apărut surprizele. Cele neplăcute pentru iranieni!

Concret, 13 oameni din delegația pentru CM 2026 au rămas fără vize de America! Vorbim despre „greii“ federației, în frunte cu Mehdi Taj (președinte), Mehdi Nabi (Team Manager), Mehdi Kharati (Manager executiv), Hamed Afzali și Omid Jamali (Responsabili cu Relații Internaționale). Printre cei refuzați de americani se numără și doi analiști ai naționalei, Soroush Salmasi și Mehrpooya Asadi!

De asemenea, niciun jurnalist iranian, nici măcar ofițerul de presă, Mohsen Motamedkia, n-a primit viză de America! Așadar, prima reprezentativă va fi însoțită doar de un fotograf, singurul om din echipa media căruia i-a fost aprobată cererea de viză!

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Au sperat ca iranienii să renunțe la participare

În ciuda unor zvonuri, cum că vizele acordate iranienilor sunt valabile doar pentru 48 de ore și că delegația perșilor trebuie să părăsească teritoriul Americii, imediat după fiecare joc din grupa G, vorbim despre niște minciuni.

De fapt, vizele acordate de americani sunt valabile până în septembrie. Toate, fără nicio excepție. Iar naționala Iranului se va deplasa pe teritoriul Americii cu 48 de ore înainte de fiecare meci din grupă, după care se va întoarce, la Tijuana (Mexic), unde și-a stabilit cartierul general.

Cum au interpretat iranienii toată „telenovela“ legată de vizele lor? Iată o declarație oferită „pe surse“ în presa locală: „Americanii au făcut toate aceste șicane, sperând că vom renunța la participare. Au sperat să boicotăm Mondialul. Ar fi fost o victorie pentru ei, fiindcă FIFA ne-ar fi pedepsit doar pe noi, nu și pe ei, în calitate de gazde. FIFA n-are nicio putere în fața oficialilor americani“.

Dacă ar fi renunțat la participarea la CM 2026, federația de la Teheran ar fi pierdut minimum 12 milioane de dolari, cât valorează prezența la acest turneu final. Și, aproape sigur, naționala Iranului ar fi fost exclusă din preliminariile Mondialului din 2030.

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