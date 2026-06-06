Mondialul din 2026 (11 iunie – 19 iulie), unul istoric, în premieră cu 48 de echipe pe tablou și cu trei gazde, Canada, Mexic și SUA, tocmai a furnizat încă un episod nemaivăzut, dar și tare neplăcut!

După luni întregi de speculații, discuții și șicane, naționala Iranului a primit, într-un final, vizele de America. Pentru ca, plasată în grupa G, va fi nevoită să meargă în Statele Unite pentru a întâlni, pe rând, Noua Zeelandă (Los Angeles, 15 iunie), Belgia (Los Angeles, 21 iunie) și Egipt (Seattle, 26 iunie).

În mod șocant însă, vizele de America s-au eliberat, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Cu doar 9 zile înainte de primul meci al iranienilor la turneul final. Și, atenție: nu pentru toată lumea!

Conducerea Federației Iraniene, exclusă de la CM 2026!

Potrivit informațiilor obținute de Sport.ro din Iran, toți cei 26 de jucători incluși de selecționerul Amir Ghalenoei în lotul pentru Mondiale au primit vizele de America. De asemenea, stafful tehnic al naționalei a obținut documentele necesare călătoriei în Statele Unite. Apoi însă, au apărut surprizele. Cele neplăcute pentru iranieni!

Concret, 13 oameni din delegația pentru CM 2026 au rămas fără vize de America! Vorbim despre „greii“ federației, în frunte cu Mehdi Taj (președinte), Mehdi Nabi (Team Manager), Mehdi Kharati (Manager executiv), Hamed Afzali și Omid Jamali (Responsabili cu Relații Internaționale). Printre cei refuzați de americani se numără și doi analiști ai naționalei, Soroush Salmasi și Mehrpooya Asadi!

De asemenea, niciun jurnalist iranian, nici măcar ofițerul de presă, Mohsen Motamedkia, n-a primit viză de America! Așadar, prima reprezentativă va fi însoțită doar de un fotograf, singurul om din echipa media căruia i-a fost aprobată cererea de viză!