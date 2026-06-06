„Tigroaicele” revin în careul de ași al competiției după o pauză de opt ani, după un parcurs excelent. Trupa din Capitală a eliminat formația Esbjerg în sferturile de finală.

Metz - CSM București, LIVE TEXT de la 16:00

Deși Metz a câștigat ultimele cinci confruntări directe, inclusiv cele două dueluri din grupele actualei ediții, handbalistele pregătite de Bojana Popovic sunt încrezătoare că pot produce surpriza și se pot califica în finală.

În cealaltă semifinală, Gyor, principala favorită la trofeu, va întâlni Brest Bretagne, de la ora 19:00.

Dacă va trece de Metz, CSM București va juca duminică, de la ora 19:00, în finala Champions League. Învinsele din semifinale se vor întâlni în finala mică, programată la ora 16:00.