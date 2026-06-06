Lăsat să plece gratis de la Universitatea Craiova, după un sezon în care a marcat doar două goluri în 31 de meciuri, Jovo Lukic a arătat total diferit la U Cluj: a înscris nu mai puțin de 20 de goluri în toate competițiile, a câștigat titlul de golgheter în Superliga și a fost convocat la naționala Bosniei pentru Cupa Mondială.

Cota lui Jovo Lukic a explodat: 2,2 milioane de euro!

Performanțele din ultima perioadă i-au adus o cotă de piață pe măsură lui Lukic. Vârful din Bosnia este cotat acum de Transfermarkt la 2,2 milioane de euro, o creștere de 700.000 de euro față de precedenta actualizare, cea din martie.

Ascensiunea lui Jovo Lukic este remarcabilă, având în vedere că în iunie 2025 vârful de 1,90m era cotat la doar 500.000 de euro. Într-un an, bosniacul a crescut de mai bine de patru ori la acest capitol.

Lukic a urcat pe locul 15 în clasamentul celor mai valoroși fotbaliști din campionatul României. Podiumul este completat în prezent de Darius Olaru (FCSB, 5 milioane de euro), Daniel Bîrligea (FCSB, 4,5 milioane de euro) și Ștefan Baiaram (Univ. Craiova, 4,5 milioane de euro).

Contractul lui Jovo Lukic cu U Cluj a fost prelungit până în 2029, iar președintele Radu Constantea a anunțat că formația ardeleană nu se grăbește să ia o decizie în privința unei posibili vânzări a golgheterului.