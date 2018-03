SIMONA HALEP LA INDIAN WELLS // ARMA principala a adversarei din optimi! Totul despre chinezoaica Qiang Wang

Partida dintre Simona Halep si Qiang Wang de la Indian Wells va avea loc marti spre miercuri noapte.

Qiang Wang si-a inceput pasiunea pentru tenis la varsta de 9 ani, fiind antrenata de Peter McNamara, in Japonia. Modelul sau inca de cand a inceput o viata in tenis a fost Steffi Graf. Arma sa principala este serva si este descrisa de site-ul oficial WTA ca fiind o jucatoare foarte rapida.

Este locul 44 mondial la varsta de 26 de ani, avand un castig de 1,6 milioane de dolari pana in momentul de fata. In 2015, a ajuns in turul 2 la turnee in 4 randuri, unul dintre acestea fiind US Open. A avut castigat un singur turneu ITF in acel an.

In 2016, a terminat pe locul 70 mondial, a ajuns in turul 2 al turneelor de 3 ori, inclusiv la Australian Open si US Open, si a fost eliminata in calificarile turneelor de 5 ori. In 2017, a terminat anul pe locul 45 - ea a avut victorii remarcabile in fata jucatoarelor din top 20 mondial. A invins nr 15 WTA, Vesnina, in Roma, pe Mladenovic la Tokyo si pe Stephens la Wuhan.

Anul 2018 a gasit-o pe cea mai buna pozitie a carierei, fiind locul 44 la inceputul lui ianuarie. In acest moment, ea se afla pe locul 55 WTA, insa va urca dupa ce la turneul de la Indian Wells a reusit sa ajung in optimi acolo unde va juca impotriva Simonei Halep. Cele 2 nu s-au mai infruntat pana acum. Ea a trecut in turul precedent de Kristina Mladenovic in 2 seturi, iar in turul 2 a reusit o alta surpriza, invingand-o pe Elise Mertens, semifinalista de la Australian Open.