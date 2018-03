Decizie radicala luata de Sharapova! A taiat in carne vie dupa ce a fost eliminata din primul tur la Indian Wells

Maria Sharapova a luat o decizie drastica dupa ce a fost eliminata din primul tur la Indian Wells.

Maria Sharapova l-a dat afara pe antrenorul sau, Sven Groeneveld, in varsta de 52 de ani. Cei doi au inceput colaborarea in 2014. In aceasta perioada, Sharapova a castigat 7 turnee alaturi de Groeneveld, inclusiv Roland Garros, in 2014, in fata Simonei Halep.



"Dupa o colaborare de patru ani, ani de succes si plini de provocari, vreau sa ii multumesc lui Sven pentru incredibila sa loialitate, pentru etica profesionala si in special pentru prietenia pe care am dezvoltat-o. Am decis de comun acord ca de-acum sa mergem pe drumuri separate. Am fost extrem de norocoasa sa am un asemenea lider in echipa mea in ultimii patru ani", a declarat Sharapova.