Ce lovitură! S-a accidentat și e OUT din lotul Argentinei cu 5 zile înainte de Mondial

Leonardo Balerdi s-a accidentat și a părăsit lotul Argentinei înaintea CM 2026

Sâmbătă, naționala Argentinei a anunțat că fundașul central Leonardo Balerdi a suferit o accidentare musculară și nu va mai face parte din lotul lui Lionel Scaloni pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic.

"Capul sus, putere și o recuperare rapidă!", i-au transmis argentinienii lui Balerdi

Balerdi a suferit accidentare musculară în timpul unui antrenament, iar perioada de absență este estimată la 15 zile, anunță jurnalistul argentinian Gaston Edul. Selecționerul Scaloni e așteptat acum să anunțe un înlocuitor.

Balerdi, fotbalist la Marseille, a adunat până acum 11 meciuri la naționala Argentinei, însă nu a făcut parte din echipa care a cucerit titlul mondial, în 2022.

Presa argentiniană notează că favoriți să îl înlocuiască pe Balerdi sunt Marcos Senesi (29 de ani, Bournemouth) și Lucas Martinez Quarta (30 de ani, River Plate).

Până la startul Cupei Mondiale, Argentina va juca două partide amicale, cu Honduras (duminică, ora 3:00) și Islanda (miercuri, ora 4:00). Campioana mondială va juca în grupa J la CM 2026, unde va înfrunta Algeria (17 iunie), Austria (22 iunie) și Iordania (28 iunie).