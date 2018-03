SERENA vs VENUS la Indian Wells | "Preferam cu oricine altcineva!" Cine e favorita in duelul surorilor Williams

Serena Williams a revenit pe teren la Indian Wells, dar are o problema: se va duela cu sora ei mai mare in turul 3.

Ghinion pentru surorile Williams la Indian Wells. Ele se vor duela intre ele pentru un loc in optimile de finala.

Serena conduce cu 17 la 11 si e favorita si acum, chiar daca revine dupa o pauza lunga in care a nascut si a fost bolnava. Ea spune ca ar fi preferat orice adversara, mai putin pe Venus.

"Mi-as fi dorit sa joc cu altcineva, cu oricine altcineva, numai cu Venus nu. Acum asta e, trebuie sa jucam. N-am nimic de pierdut, numai de castigat. Pentru mine este o bucurie sa fiu aici. Cateodata ma gandesc la momentele in care eram in spital si nu-mi dadeam seama cat de grava e situatia mea. Fie ca o sa pierd, fie ca o sa castig, mai sunt multe lucruri ce mi se vor intampla in aceasta viata", a spus Serena.

"Trebuie sa joc mai bine decat Serena si vom vedea cum va decurge meciul. Ea arata de parca nici n-ar fi facut aceasta pauza. Joaca foarte bine, ii iese jocul excelent", a completat Venus.

Meciul e marti dimineata, dupa ora 4:00.

Serena a castiga ultimul duel anul trecut, in finala de la Australian Open. A fost ultimul turneu castigat de Serena, pentru ca apoi a aflat ca este insarcinata.