Planul neașteptat al lui Pep Guardiola după despărțirea de Manchester City: „Mă fac profesor”

După ce și-a încheiat conturile cu Manchester City, Pep Guardiola își petrece timpul liber acum în Catalonia. Zilele trecute, antrenorul a fost văzut pe terenul de golf și la un concert al trupei The Cure. Ulterior, a mers la școala La Salle din Manresa, instituție pe care a urmat-o în copilărie, pentru a inaugura un teren al Fundației Cruyff, potrivit TMW.

Jurnaliștii prezenți la eveniment l-au chestionat în legătură cu următorul său pas în carieră. Tehnicianul a dat dovadă de eleganță și a răspuns printr-o glumă. „Mă voi întoarce să studiez la La Salle, unde am fost copil, și voi deveni profesor”, a spus catalanul.