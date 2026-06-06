Planul neașteptat al lui Pep Guardiola după despărțirea de Manchester City: „Mă fac profesor”

Planul neașteptat al lui Pep Guardiola după despărțirea de Manchester City: „Mă fac profesor” Fotbal extern
SPORT.RO
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Antrenorul catalan Pep Guardiola a stârnit zâmbete când a fost întrebat despre viitorul său profesional.

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Din articol

După ce și-a încheiat conturile cu Manchester City, Pep Guardiola își petrece timpul liber acum în Catalonia. Zilele trecute, antrenorul a fost văzut pe terenul de golf și la un concert al trupei The Cure. Ulterior, a mers la școala La Salle din Manresa, instituție pe care a urmat-o în copilărie, pentru a inaugura un teren al Fundației Cruyff, potrivit TMW.

Jurnaliștii prezenți la eveniment l-au chestionat în legătură cu următorul său pas în carieră. Tehnicianul a dat dovadă de eleganță și a răspuns printr-o glumă. „Mă voi întoarce să studiez la La Salle, unde am fost copil, și voi deveni profesor”, a spus catalanul.

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Un viitor incert și sfaturi pentru Barcelona

Chestionat cu privire la posibilitatea de a prelua echipa națională a Spaniei sau o altă selecționată, Guardiola a preferat să rămână rezervat. „Pentru moment, vreau să mă opresc aici pentru o vreme și să văd ce îmi va rezerva viitorul. Nici măcar eu nu știu ce se va întâmpla”, a transmis acesta.

Guardiola a adăugat că munca de zi cu zi și îmbunătățirea constantă a lotului sunt cele mai importante aspecte atunci când vrei să faci performanță la o echipă, subliniind că un sezon nu trebuie considerat negativ doar pentru ratarea unei finale europene. În final, a menționat că urmărește cu interes meciurile formației pregătite de Hansi Flick și speră ca echipa blaugrana să își mențină parcursul bun.

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