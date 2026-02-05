Șoc în tenis! Sportivul suspendat pentru 2 ani şi 3 luni pentru trucare de meciuri

Tedesco, 21 de ani, care a atins locul 423 în clasamentul mondial în 2023, cel mai bun din carieră, a trucat rezultatele a trei meciuri între septembrie şi noiembrie 2022, pe lângă facilitarea pariurilor.

Jucătorii sancţionaţi au la dispoziţie zece zile lucrătoare pentru a face o contestaţie la un oficial independent, dar brazilianul a decis să nu facă acest lucru, iar suspendarea sa este în vigoare de la 24 ianuarie 2026 până la 23 aprilie 2028.

Jucătoarea rusă Ghiulnara Nazarova, în vârstă de 27 de ani, a fost, de asemenea, suspendată pentru 4 ani şi amendată cu 10.000 de dolari (8.464 de euro) după ce o anchetă a dezvăluit dovezi că a comis infracţiuni în 2019, dar ITIA nu le-a detaliat.

Nazarova a atins cel mai înalt nivel din carieră, locul 823 în lume, în august 2019 şi este inactivă ca jucătoare din 2020. Suspendarea ei a intrat în vigoare pe 10 ianuarie 2026 şi se va încheia pe 9 ianuarie 2030.

Tedesco şi Nazarova au interdicţie de a juca, antrena sau participa la orice eveniment de tenis autorizat sau sancţionat de ITIA sau de orice federaţie naţională.

Agerpres