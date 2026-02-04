VIDEO EXCLUSIV La aproape 36 de ani, pentru Sorana Cîrstea, fericirea înseamnă efort. Ce regret are în cariera de 20 de ani în tenis

La aproape 36 de ani, pentru Sorana Cîrstea, fericirea înseamnă efort. Ce regret are în cariera de 20 de ani în tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, lecții și regrete, după douăzeci de ani în tenisul profesionist. Longeviva jucătoare de tenis, de urmărit în acțiune la Transylvania Open în direct și în exclusivitate la Pro Arena și pe VOYO.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a depășit-o pe Kamilla Rakhimova (93 WTA), scor 6-4, 6-4, în runda inaugurală a Openului Transilvaniei.

Sportiva din România și-a asigurat un duel cu Tamara Zidansek (153 WTA), fostă semifinallistă de turneu, la Roland Garros, în faza optimilor de finală ale competiției WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Sorana Cîrstea: „Fericirea mea, în ziua de astăzi, depinde mai mult de efortul pe care îl depun.”

Înainte de acest meci, Sorana Cîrstea a dezvăluit că are un regret, în cele două decenii în care a practicat tenis profesionist: îi pare rău că a fost prea concentrată asupra rezultatelor și că nu s-a bucurat de toate momentele care au trecut, în circuitul WTA, fie favorabile ori nefavorabile.

„Îmi dau seama că diferența dintre Sorana de la început de carieră, la 19–20 de ani, și Sorana de acum este că fericirea mea nu mai depinde de rezultate. Fericirea mea, în ziua de astăzi, depinde mai mult de efortul pe care îl depun.

Dacă știu că în fiecare zi am dat 100%, că am fost disciplinată, mi-am văzut de treabă și am dat tot ce am avut mai bun în ziua respectivă, sunt împăcată cu mine,” a mărturisit Sorana Cîrstea.

Regretă că nu s-a bucurat mai mult de timpul petrecut în tenis

„Un alt lucru pe care mi-aș fi dorit, când aveam 19 ani, să-l fac era să mă bucur mai mult de tot ceea ce înseamnă acest sport, să mă bucur mai mult de carieră.

Eram extrem de concentrată pe rezultate, fără să mă bucur de tot ce reprezenta viața de sportiv profesionist.

Acum am ajuns la o maturitate în care, normal, sunt ambițioasă, sunt foarte competitivă, am obiective de clasament, de joc, de progres, însă, în același timp, mă bucur de fiecare, de proces și nu mă gândesc doar la destinație.

Acesta este, cred eu, cea mai mare schimbare între Sorana de acum 10–15 ani și Sorana de astăzi: mă bucur mai mult de fiecare moment, indiferent dacă rezultatul final este unul bun sau nu,” a declarat Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat The Woman.

Nimic în viață nu vine ușor și, mai ales, lucrurile care merită – nu vin ușor. Sorana Cîrstea, pentru The Woman
Cîrstea: „Mă bucur că mai rămân la Cluj.”

Imediat după meciul cu Rakhimova, Sorana Cîrstea a admis că se bucură mult pentru prima victorie obținută la Cluj, după înfrângerile cu Eva Lys și Marina Stakusic, suferite în primele tururi ale edițiilor din 2023 și 2025.

„Ați fost absolut minunați și vă mulțumesc că ați stat până la această oră. După cum știți, acesta este ultimul meu an în circuit, și dacă voi lua ceva cu mine pentru tot restul vieții sunt aceste momente și acest sprijin al dumneavoastră,” au fost cuvintele prin care Sorana Cîrstea emoționat publicul clujean, care a încurajat-o energic.

„Îmi doresc să stau cât mai mult pe teren, să joc, să câștig cât mai multe meciuri. O săptămână frumoasă aici ar fi încununarea tuturor anilor de tenis. Chiar dacă e ultimul an, simt că am multe lucruri de îmbunătățit, am multe obiective, am în continuare ambiție și simt că sunt competitivă.

Pentru mine, să fiu competitivă la această vârstă e cel mai frumos cadou,” a punctat Sorana Cîrstea, în interviul oferit fostei colege din echipa națională, Raluca Olaru.

