Simona Halep, despre echipa din România care face performanță într-un sport mai iubit decât fotbalul, în multe țări
Marcu Czentye
Simona Halep a găsit un exemplu de urmat, în sportul românesc, pe care vrea să îl ajute să crească.

Marcu Czentye
Au trecut un an și două săptămâni de la ultima partidă oficială jucată de Simona Halep în circuitul profesionist de tenis.

Retrasă după runda inaugurală a Openului Transilvaniei 2025, fostul număr unu WTA a revenit la Cluj-Napoca din postura de ambasador al turneului WTA 250, iar, după încheierea mult dorită a ediției 2026, i-a înmânat Soranei Cîrstea trofeul de campioană.

Simona Halep susține U-BT Cluj-Napoca, în baschetul masculin

Înainte de momentul prețios, transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO, Simona Halep admitea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, că susține clubul de baschet, U-BT Cluj-Napoca, care a ieșit campion în ultimele cinci ediții ale Ligii Naționale de Baschet Masculin.

Proaspătă câștigătoare a Cupei României, la baschet, după o finală câștigată scor 86-85, în detrimentul CSM Oradea, U-BT Cluj s-a calificat în fazele eliminatorii ale FIBA Eurocup și Ligii ABA.

„Am mai fost pe la baschet, doar de plăcere. Fac o treabă extraordinară cei din Cluj, cu echipa de baschet. E foarte, foarte important ca sportul românesc să urce, să fie vizibil cât mai sus.

Mai joc golf, dar nu sunt profesionistă. Am fost profesionistă în tenis, acum încerc doar să mă bucur și să mă odihnesc activ,” a declarat Simona Halep, într-un interviu exclusiv acordat PRO TV și Sport.ro.

Stabilită în Emiratele Arabe Unite, Simona Halep a asistat la partida jucată între Dubai și U-BT Cluj-Napoca, derulată în 19 octombrie 2025, în Liga ABA (81-77).

În țări ca Statele Unite ale Americii, Lituania, Filipine, China sau Letonia, baschetul este mai iubit decât „sportul-rege,” fotbalul. De asemenea, în mai apropiatele țări, Serbia și Turcia, există pasiuni puternice, greu de comparat, între aceste două sporturi.

„E foarte, foarte important ca sportul românesc să urce.”

În același interviu, Simona Halep și-a exprimat intenția de a petrece mult timp în a clădi viitorul tenisului românesc. „Sunt proiecte în discuție,” s-a pronunțat cea mai bună jucătoare de tenis din istoria țării noastre.

Fără mai multă claritate de moment, în ceea ce privește planurile de viitor ale Simonei Halep, fosta jucătoare din Constanța oferă acum numele Centrului Național de Tenis și conducătorii Federației Române de Tenis speră ca acest privilegiu să o responsabilizeze pe dubla campioană de Grand Slam în a transmite noii generații mentalitatea care a ajutat-o să iasă triumfătoare în cele mai prestigioase turnee din istoria tenisului.

