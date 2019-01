Situatie ingrijoratoare pentru Halep inainte de Australian Open! Statistica care ii da fiori Simonei! Cand a castigat ultimul meci!

Halep a pierdut primul meci din 2019.

Ashleigh Barty a oferit surpriza inceputului de an, trecand de Simona Halep la turneul de la Sydney, in minimum de seturi, scor 6-4, 6-4. Pentru australianca de 22 de ani, aceasta a fost prima victorie in fata Simonei, in cele trei meciuri directe disputate pana acum.

Simona Halep a pierdut astfel primul meci din 2019 si a inregistrat a cincea infrangere consecutiva. Statistica aceasta ii da fiori romancei, pentru ca in numai o saptamana se da startul primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Halep ocupa prima pozitie in clasamentul WTA de 46 de saptamani, insa nu a mai castigat un meci din august 2018.

Ultima victorie a Simonei a fost obtinuta pe 19 august 2018, atunci cand a reusit sa treaca de Sabalenka in semifinale la Cincinnati. De acolo totul a luat o turnura neasteptata pentru romanca. A pierdut finala in fata lui Bertens, a fost eliminata in primul tur la US Open de Kanepi, iar problemele medicale i-au dat peste cap sezonul de toamna. A fost invinsa de Cibulkova la Wuhan, s-a retras la Beijing in meciul cu Ons Jabeur, iar astazi a inregistrat cea de-a cincea infrangere consecutiva, in fata australiencei Ashleigh Barty.

“She deserved to win. I had so many chances to break her and to take advantage… but I couldn’t.” @Simona_Halep following her @SydneyTennis loss to Ashleigh Barty pic.twitter.com/vyk8HkhGzG — WTA (@WTA) January 9, 2019

Vestea buna: au trecut durerile la spate!

Simona Halep a pierdut in turul 2 la Sydney, dar vestea buna e ca durerile de spate nu si-au facut deloc aparitia in meciul cu Ashleigh Barty.

Romanca a spus, la conferinta de presa de dupa meci, ca se simte foarte bine din punct de vedere fizic.

"Nu am simtit deloc durere la spate, acum ma voi recupera dupa acest meci. Vedem maine dimineata cum va decurge recuperarea."

"Oricum, nu aveam asteptari prea mari de la mine, stiu in ce forma ma aflu in acest moment, n-am jucat prea multe meciuri, dar de acum incolo trebuie sa am mai multa incredere in mine."

"Vreau sa o felicit pe Barty pentru victoria de azi, a facut un meci foarte bun", a spus Simona Halep.

Halep este acum cu gandul la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care incepe pe 14 ianuarie.