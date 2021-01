SCANDAL-MONSTRU in Slovacia: fost numar 4 WTA, Dominika Cibulkova a sarit randul si s-a vaccinat in etapa destinata exclusiv cadrelor medicale | Cum s-a intamplat 

Fosta jucatoare de tenis, Dominika Cibulkova a sarit randul si s-a vaccinat anti-COVID-19 in etapa destinata cadrelor medicale.

Una dintre cele mai bune jucatoare de tenis ale Slovaciei in ultimele decenii, Dominika Cibulkova a creat un scandal de proportii imense in tara sa, dupa ce a reusit sa se vaccineze, alaturi de sotul sau, Michal Navara, in ciuda faptului ca, la fel ca in Romania, Slovacia efectueaza in aceste zile doar etapa de vaccinare desitinata cadrelor medicale.

Fosta campioana a Turneului Campioanelor si-a cerut scuze public, la scurt timp dupa ce presa si populatia slovaca s-a sesizat pe tema acestei nedreptati sociale. "Imi pare foarte rau pentru situatia creata. Am mers la spital impreuna cu cineva drag si am vrut doar sa ma interesez cand va veni si randul nostru la vaccinare. Daca as fi stiut ca fac o eroare atat de mare, nu as fi acceptat aceasta oportunitate de a ma vaccina. Imi cer scuze in fata oamenilor care asteptau sa se vaccineze," a scris Cibulkova pe Instagram, noteaza Eurosport.

"Din moment ce ai primit un vaccin, care, conform legii, este disponibil doar pentru doctori, te invit sa lucrezi in orice departament in care sunt tratati pacientii cu coronavirus," a fost mesajul pe care o asistenta medicala din Slovacia a tinut sa i-l transmita fostei sportive. Ca urmare a vaccinului administrat, angajatul spitalului care a administrat doza de vaccin a fost dat afara.

La 31 de ani, Dominika Cibulkova este mama unui fiu pe nume Jakub, care urmeaza sa implineasca un an in vara acestui an si fosta finalista la Australian Open in 2014. De-a lungul carierei sale de jucatoare profesionista, Cibulkova a incasat cecuri in valoare de $13,725,520.