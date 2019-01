SURPRIZA! Darren Cahill nu sta departe de tenis dupa despartirea de Halep. Cu ce tenismen colaboreaza antrenorul australian

Darren Cahill s-a despartit in toamna anului trecut de Simona Halep.

Chiar daca australianul a spus ca va sta departe de terenul de tenis si se va dedica familiei, un jucator de viitor al Australiei a dezvaluit ca este consiliat de Cahill.

Este vorba despre Thanasi Kokkinakis, un jucator in varsta de 22 de ani, clasat pe locul 145 mondial.

"Darren este un baiat foarte bun, de la care am primit niste sfaturi si idei pe care o sa le pun in aplicare. Nu ma antreneaza, dar imi da sfaturi si este mentorul meu", a spus Kokkinakis.

Tanarul jucator este considerat o speranta a tenisului australian, insa pana acum nu a ajuns niciodata in top 100 ATP.

Totusi, el a reusit o victorie interesanta, anul trecut, la Miami, cand l-a invins pe Roger Federer in turul al doilea.

In ciuda despartirii dintre Halep si Cahill, Simona a declarat in cel mai recent interviu al ei, acordat celor de la The Guardian, ca spera ca Darren sa se alature din nou echipei sale.