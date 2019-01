Cea mai buna veste pentru Simona Halep, in ziua in care a fost eliminata de la Sydney! Ce a anuntat dupa meci

Simona Halep a pierdut in turul 2 la Sydney, dar vestea buna e ca durerile de spate nu si-au facut deloc aparitia in meciul cu Ashleigh Barty.

Romanca a spus, la conferinta de presa de dupa meci, ca se simte foarte bine din punct de vedere fizic.

"Nu am simtit deloc durere la spate, acum ma voi recupera dupa acest meci. Vedem maine dimineata cum va decurge recuperarea."

"Oricum, nu aveam asteptari prea mari de la mine, stiu in ce forma ma aflu in acest moment, n-am jucat prea multe meciuri, dar de acum incolo trebuie sa am mai multa incredere in mine"

"Vreau sa o felicit pe Barty pentru victoria de azi, a facut un meci foarte bun", a spus Simona Halep.

Halep este acum cu gandul la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care incepe pe 14 ianuarie.

