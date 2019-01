SIMONA HALEP - ASHLEIGH BARTY | ANUNT NEASTEPTAT inainte de primul meci al anului pentru Simona! Ce cote are romanca la casele de pariuri

Simona Halep - Ashleigh Barty se joaca miercuri, de la 05:30 la Sydney!

Simona Halep se pregateste de primul meci din 2019, cel din optimile de finala de la Sydney, acolo unde o va intalni pe Ashleigh Barty.

Inaintea confruntarii, agentiile de pariuri au anuntat ca o favorita este Barty, nu liderul mondial.

Simona Halep are cota 2.10 pentru victorie, in timp ce Barty are 1.70.

Australianca este clasata pe locul 15 WTA, iar romanca a castigat ambele intalniri pe care le-a avut pana acum cu Barty. Totusi, bookmakerii nu considera ca liderul mondial are prima sansa la victorie in confruntarea de miercuri.

Simona Halep va lupta cu Ashleigh Barty miercuri, de la 05:30, in optimile de finala ale turneului de la Sydney.