SIMONA HALEP - ASHLEIGH BARTY | Australianca i-a pus gand rau Simonei: "Cel mai bun adversar pe care il puteam avea!"

Urmareste primul meci al Simonei Halep din 2019 pe www.sport.ro miercuri dimineata.

Simona Halep revine pe teren dupa 3 luni, contra australiencei Ashleigh Barty, in turneul de la Sydney.

Halep s-a recuperat dupa accidentarea la spate, dar l-a pierdut pe Darren Cahill si incepe sezonul fara antrenor.

Barty o stie bine pe Simona Halep si crede ca poate sa produca surpriza. Cele doua s-au intalnit anul trecut in doua saptamani la rand, la Montreal si Cincinnati, cand Simona era in forma maxima si s-a impus de fiecare data.



"Au fost meciuri stranse, am fost concentrata, dar mi-am lasat ocaziile sa treaca pe langa mine. Stiu ca daca o sa procedez corect o sa am sanse sa o inving, totul tine de executia finala. E adversara suprema, e cea mai buna din lume si nu exista adversari mai buni. Chiar nu poti avea un adversar mai bun decat Simona cu o saptamana inainte de un Grand Slam. Imi da sansa de a jucat liber si de a incerca lucruri noi, cred ca sunt pregatita sa joc cat de bine pot eu", a spus Barty.



Barty si-a facut si tactica pentru confruntarea cu Simona. "Va trebui sa servesc bine, probabil are cele mai bune returururi din circuit. Trebuie sa servesc bine si sa-mi construiesc punctele bine, fara indoiala. Prefer sa folosesc lovitura de forehand, nu e niciun secret ca prefer astfel de lovituri, ma simt in control".

Si Halep are emotii inaintea debutului de an. "E greu. Ritmul in meciurile cu ea e greu de tinut. O sa fie un meci urias pentru mine. E primul din an, dar sunt pregatita si abia astept sa intru pe teren. O apreciez singur, e o fata de treaba si e mereu o placere sa ma intalnesc cu ea", a mai spus Simona Halep.

