Prima reactie dupa eliminarea Simonei Halep de la Sydney: "In sfarsit, mi-am invatat lectia!"

Simona Halep a fost eliminata in turul doi la Sydney, scor 4-6, 4-6 cu Ashleigh Barty

Ashleigh Barty a reusit cea mai mare surpriza de la Sydney, dupa ce a eliminat-o pe Simona Halep, liderul mondial, in doua seturi, scor 6-4, 6-4.

Pentru australianca in varsta de 22 de ani (15 WTA), aceasta a fost prima victorie in fata Simonei, in cele trei meciuri directe disputate pana acum.

Barty spune ca "in sfarsit si-a invatat lectia" in meciurile impotriva romancei.

"A fost foarte greu, in fata unei jucatoare cu un nivel foarte ridicat. Stiam nivelul Simonei, am mai jucat cu ea. Mi-am spus ca trebuie sa fiu putin mai agresiva, sa joc cu libertate, pentru ca nu am nimic de pierdut."

"Ce a fost diferit fata de precedentele doua meciuri? Mi-am invatat lectia, in sfarsit. Am invatat de la meci la meci."

"A jucat locul 1 cu locul 15, ai zice ca e o diferenta mare, nu?!", a spus Barty la finalul partidei.