SIMONA HALEP - DOMINIKA CIBULKOVA 0-6, 5-7 | PRIMA REACTIE a Simonei dupa eliminarea soc! Ce spune despre accidentare

Simona Halep a reactionat la scurt timp dupa infrangerea suferita in turul 2 de la Wuhan.

Simona Halep a fost eliminata de Dominika Cibulkova in turul 2 de la Wuhan. Ea a pierdut cu 0-6, 5-7, la capatul unui meci in care a avut nevoie de 4 ori de interventia medicului.

Simona a vorbit pentru WTA Insider la finalul meciului cu Cibulkova!

Ea a spus ca accidentarea a aparut la sedinta de pregatire de duminica, la care ea s-a antrenat cu Kvitova. In momentul in care a lovit mingea cu forehandul, e a simtit o durere puternica la spate.

Simona a mai spus ca a stat doua zile in pat!

"Nu am vrut sa ma retrag. Daca merg la un turneu, vreau sa dau totul! Chiar si astazi, cu aceste probleme, am incercat sa trec peste durere si am fost aproape sa revin in setul al doilea! Sunt dezamagita, sigur. Sunt trista ca aceasta accidentare a venit de nicaieri", a spus ea.

"Am fortat putin pentru ca am crezut in acest meci, chiar daca pana la urma am pierdut. Este important ca am jucat toate punctele, nu m-am dat batuta", a adaugat ea.

Simona a vorbit si despre participarea la Moscova, unde a primit un wildcard.

"Am vrut sa schimb ceva inainte de Singapore, pentru ca in ultimii 2-3 ani am pierdut in faza grupelor. Trebuie sa fiu in forma.

Daca voi ramane pe locul 1 la finalul anului, va fi foarte bine. Dar nu joc la Moscova pentru asta. Joc pentru ca vreau sa schimb ceva", a incheiat ea.