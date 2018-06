Simona si-a RECUNOSCUT cea mai mare problema: "Nu fac nimic in privinta asta!" Cum se pregateste de sfertul cu Kerber

Simona Halep o intalneste pe Angelique Kerber in sferturile de la Roland Garros.

Halep a impresionat in partida cu Elise Mertens din optimi si a ajuns in sferturi, acolo unde va da peste una din favoritele turneului, nemtoaica Angelique Kerber.

Va fi reeditarea semifinalei epice de la Australian Open, castigata de Simona cu 9-7 in decisiv.

Multe din favorite au avut probleme in aceasta saptamana si au tras din greu pentru a ajunge in fazele finale.

Nu si Simona, care a aratat din ce in ce mai bine la fiecare tur.

"Iau fiecare meci la fel, nu conteaza ca e prima sau a doua saptamana. Dar e adevarat ca in a doua saptamana te obisnuiesti cu turneul si cu nervii, la fel.

Parerea mea e ca m-am relaxat putin dupa prima saptamana. Fiecare jucator e diferit, dar ambele saptamani sunt speciale", a spus ea.

Simona recunoaste ca unori e prea nervoasa pentru bine ei, insa anunta ca nu are de gand sa faca nimic in privinta asta.

"Cred ca sunt putin nervoasa inainte de orice meci, asa e felul meu de a fi. Nu o sa ma lupt cu mine in privinta asta. Dar incerc sa imbunatatesc situatia asta, incerc sa ma bucur de nervii mei, pentru ca sunt speciali atunci cand joci la Grand Slam".

Simona Halep si Kerber sunt specialiste in aparare, iar cine va ataca mai bine se va impune, e parerea specialistilor. "Sunt pregatita mental, sunt pregatita fizic. Sunt pregatita pentru aceatsa provocare, ma voi bucura de ea. Sunt recunoscatoare ca am ajuns in pozitia de a da totul si asta o sa fac", a anuntat Simona.

Kerber nu e specialista pe zgura, insa a avut rezultate bune la Stuttgart.

"Incerc sa joc mai bine pe zgura de ani de zile. Acum e mult mai bine. Cred ca zgura ma poate ajuta sa joc mai bine pe hard si pe iarba. Ma astept la un meci lung cu Simona. Avem ambele aparare buna, incercam sa fim mai agresive. O sa incerc sa ma concentrez mai mult pe jocul meu. Dar in final cred ca trebuie sa iau meciul in maini, sa fiu agresiva si sa profit de sansele mele.

Va fi un meci lung, dar abia astept. Pentru genul asta de meciuri ne pregatim tot anul", a spus Kerber.

Simona Halep si Angelique Kerber vor juca miercuri in sferturile Roland Garros live pe www.sport.ro.