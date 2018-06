"Atunci cand iti intalnesti idolul!" SUPERFOTO: Simona Halep a vazut-o in studioul TV de langa arena si s-a dus sa o imbratiseze

Simona Halep s-a calificat in sferturile de la Roland Garros, dupa ce a trecut cu 6-2, 6-1 de Elise Mertens.

La scurt timp dupa incheierea meciului de pe arena centrala de la Paris, Simona Halep a mers in studioul TV amenajat in tribune. Acolo a zarit-o pe Justine Henin, jucatoare despre care a spus in repetate randuri ca i-a modelat cariera. Simona s-a dus la fosta castigatoare de Roland Garros, Australian Open si US Open si a imbratisat-o.

"Cand iti vezi idolul", a scris ea.

Acum in varsta de 36 de ani, Justine Henin, fost numar 1 mondial si castigatoare a sapte titluri de Grand Slam, este analist pentru un post de televiziune.