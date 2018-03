SIMONA HALEP LA INDIAN WELLS // Surpriza uriasa ce a avut loc azi-noapte! Wozniacki a fost eliminata iar Simona va ramane numarul 1 mondial si dupa turneul de la Miami

Simona Halep va juca in sferturi la Indian Wells cu Petra Martic.

Simona Halep va ramane numarul 1 mondial si dupa Indian Wells! Mai mult, distanta fata de Caroline Wozniacki se va mari considerabil dupa ce daneza a fost eliminata in 2 seturi, 6-4 7-5, de catre Daria Kasatkina, locul 19 WTA! Wozniacki ar fi redeveni lider mondial daca triumfa la turneul din California.

Cum Simona si-a depasit deja punctajul obtinut in 2017 la Indian Wells cand a fost eliminata in optimi, in timp ce Wozniacki va pierde puncte deoarece anul trecut ajungea in sferturi, diferenta in acest moment intre Simona Halep si Caroline Wozniacki este de 685 de puncte si ea se va mari cu cat Simona va avansa la turneu.



Aceasta eliminare garanteaza si ca Simona Halep nu va putea fi depasita nici dupa Miami, turneu castigat anul trecut de romanca ceea ce inseamna ca ea va avea de aparat 650 de puncte.