INDIAN WELLS // Simona Halep - Qiang Wang, ora 20:00! Halep, la un pas de sferturi! Simona o intalneste pentru prima data in cariera pe sportiva din China

Simona Halep - Qiang Wang, ora 20:00, este meciul care o poate duce pe Halep in sferturi la Indian Wells.

Simona Halep - Qiang Wang este primul meci de pe terenul 1 de la Indian Wells si se va disputa cu incepere de la ora 20:00. Simona Halep o intalneste pentru prima data in cariera pe chinezoaica aflata pe locul 55 in clasamentul WTA.



"In urma cu cateva zile m-am antrenat cu ea, este o adversara dificila. Joaca foarte bine si ma astept la un meci greu. Va fi un meci diferit fata de cel cu Caroline, dar sunt pregatita. Vreau sa ma recuperez cat mai bine si voi da totul pentru a obtine victoria", a spus Simona Halep intr-o conferinta de presa.