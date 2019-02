HALEP DOHA | Simona primeste o VESTE EXCELENTA inaintea primului turneu cu noul antrenor: organizatorii au facut anuntul

Simona Halep a primit o veste buna la Ostrava!

Jucatoarea noastra va fi desemnata principala favorita la turneul din Doha, competitie dotata cu premii totale in valoare de 916,131 de dolari.

Naomi Osaka a anuntat marti ca se retrage din turneul de la Doha, competitie programata in perioada 11-16 februarie. Nipona a dat vin ape starea de oboseala, dar si pe o accidentare in zona lombara. "Imi pare rau ca am fost nevoita sa ma retrag, abia asteptam sa joc acolo. Sper sa ne revedem cu bine in 2020", a transmis Osaka, care anul trecut a fost eliminata inca din turul doi de Sevastova.

In urma acestei decizii, Simona Halep va fi desemnata de catre organizatori principala favorita a competitiei din Qatar.

Simona a castigat turneul de la Doha in 2014, dupa o finala disputata contra nemtoaicei Angelique Kerber, iar un an mai tarziu a castigat la Dubai in fata Karolinei Pliskova.