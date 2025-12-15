Croatul a bifat 89 de apariții pe banca tehnică a ”câinilor”, pentru care a înregistrat și o medie de 1,54 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-urile de specialitate Transfermarkt.



Gigi Becali l-a descris într-un singur cuvânt pe Zeljko Kopic



Întrebat despre antrenorul lui Dinamo, Gigi Becali, patronul lui FCSB, l-a descris într-un singur cuvânt: ”Bun”. Dar chiar și așa, finanțatorul campioanei en-titre a explicat că Zeljko Kopic nu-i inspiră teamă.



Becali consideră că echipa din Ștefan cel Mare nu are jucători valoroși în lot. 15,5 milioane de euro valorează lotul ”câinilor”, potrivit site-urilor de specialitate.



”(n.r. Dinamo cum vi s-a părut?) Dinamo are un antrenor bun, dar nu mi-e frică. Nu poate un antrenor să câștige campionatul. Nu are cum. Fără valori nu poți să câștigi campionatul.



Cîrjan e bunicel, dar nu poate să facă primăvară cu o floare”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.

Dinamo, locul 2 în clasament



Dinamo a învins-o pe Metaloglobus duminică seară cu 4-0 în etapa #20 din sezonul regulat al Superligii României. ”Câinii” se află pe locul doi în clasament cu 38 de puncte.



Cu 10 victorii, opt rezultate de egalitate și două înfrângeri, formația dirijată de Zeljko Kopic se situează la o lungime de liderul Rapid, cu o etapă înainte de finalul anului.

