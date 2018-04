Organizatorii au anuntat programul! Cand va juca Simona Halep cu Rybarikova in turul 2 la Stuttgart

Simona Halep a ajutat Romania sa se califice in Grupa Mondiala la FedCup, iar acum se pregateste pentru turneul de la Stuttgart.

Simona Halep va juca impotriva Magdalenei Rybarikova, in turul secund al turneului de la Stuttgart. Meciul va avea loc pe terenul central si se va disputa miercuri, in jurul orei 21:00.



Halep si Rybarikova s-au mai intalnit de cinci ori pana acum, iar Simona a castigat de trei ori. Toate meciurile s-au disputat insa pe suprafata hard.



Rybarikova a ajuns in turul 2 la Stuttgart dupa ce a eliminat-o pe Darya Kasatkina, scor 6-2, 6-2.