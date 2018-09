Castiga fara sa joace! Veste excelenta pentru Simona Halep in clasamentul WTA, dupa ce Wozniacki a fost eliminata devreme la Tokyo

Simona Halep a obtinut fara sa joace o "victorie" in cursa pentru no. 1 WTA la finalul anului. Wozniacki a pierdut puncte pretioase!

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Simona Halep isi vede marit avansul fata de Caroline Wozniacki in clasamentul mondial WTA. Jucatoarea noastra are acum peste 2.500 de puncte in fata principalei contracandidate la locul 1 mondial, dupa ce daneza Wozniacki a pierdut puncte importante la Tokyo.

Caroline Wozniacki a fost eliminata astazi inca din turul 2 al turneului de la Tokyo, de catre italianca Camilla Giorgi, motiv pentru care a pierdut peste 400 puncte.

Wozniacki a cedat cu 2-6, 6-2, 4-6 in fata Camillei Giorgi, dupa un meci care a durat doua ore si 5 minute.

In aceste conditii, diferenta dintre Halep si Wozniacki in clasmentul oficial WTA se va mari incepand de luni.

Clasamentul actualizat

1. Simona Halep - 8.061 puncte

2. Caroline Wozniacki - 5.506

3. Angelique Kerber - 5.295

4. Caroline Garcia - 4.725

5. Petra Kvitova - 4.585

6. Elina Svitolina - 4.555

7. Naomi Osaka - 4.185

8. Karolina Pliskova - 4.105

9. Sloane Stephens - 3.912

10. Julia Gorges - 3.730

Din TOP 10, la turneul de la Tokyo mai joaca doar Caro Garcia, Naomi Osaka si Karolina Pliskova.