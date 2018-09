SIMONA HALEP a ajuns la Wuhan! Chinezii au asteptat-o cu tort si flori la aeroport. FOTO

Perioada de pauza a luat sfarsit, Simona Halep revine pe teren.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Simona Halep a ajuns in China, la Wuhan, acolo unde va participa la turneul WTA incepand cu 23 septembrie.

Simona Halep e inscrisa la doua turnee inaintea Turneului Campioanelor de la Singapore, la Wuhan si Beijing.

Pe langa premiile atractive in bani, Simona lupta si pentru pastrarea locului 1 WTA. Anul trecut, Simona Halep devenea in premiera numarul 1 WTA la turneul de la Beijing. Un an mai tarziu, Simona e tot lider si si-a cedat pozitia doar pentru cateva saptamani la inceputul anului, dupa ce a fost invinsa de Caroline Wozniacki in finala de la Australian Open.

Intre timp, Simona Halep a castigat Roland Garros si e favorita sa ramana lider mondial si la finalul acestui an.

"Mi-ar placea foarte mult sa termin acest an pe locul 1 mondial. Sper sa fac rezultate bune si pe final de 2018. A fost un an frumos intr-adevar, cu siguranta cel mai bun de pana acum.

Este foarte placut sa ai sustinerea publicului de fiecare data. La fiecare meci am parte de asa ceva. Este deosebit si imi da energie", a spus Simona Halep la plecarea spre Wuhan.