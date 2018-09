Halep e liderul mondial, Osaka primeste un contract URIAS! Motivul REAL pentru care japoneza este mai apreciata in lumea tenisului

Naomi Osaka este mai populara si implicit mai atractiva pentru sponsori decat Simona Halep.

Chiar daca Halep este liderul la zi al clasamentului WTA, Naomi Osaka a depasit-o in ceea ce priveste contractele de sponsorizare. Osaka, in varsta de 20 de ani, a castigat US Open dupa o finala cu scandal contra Serenei Williams, fapt ce a facut-o si mai vizibila.

Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care unul dintre cei mai mari producatori de echipamente sportive face tot posibilul pentru a o pastra, dupa cum explica Stuart Duguid, agentul lui Osaka. Un alt motiv ar fi reprezentat de faptul ca Osaka este un idol in Asia, o piata uriasa pe care producatorii europeni nu vor sa o rateze.

"Castigarea US Open dupa o finala atat de urmarita a accelerat cu siguranta ascensiunea lui Naomi. Cu toate acestea, jocul de tenis si personalitatea au fost mereu acolo si era numai o chestiune de timp pana cand acestea ar fi ajuns la un public mai numeros. Profilul ei a depasit granitele tarii in care s-a nascut. Interesul este acum global, mai ales in Asia si in Statele Unite", a declarat Duguid pentru Forbes.

Adidas ii ofera sportivei japoneze un contract urias, 10 milioane de dolari pe an, pentru ca Osaka sa semneze prelungirea intelegerii. Asta in conditiile in care producatorul de echipamente sportive nu a dorit sa-i ofere lui Halep mai mult de 2 milioane atunci cand romanca se afla in aceeasi situatie.