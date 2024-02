Karolina Pliskova (31 de ani, 59 WTA) a stat trei minute la conferința de presă organizată după câștigarea finalei Transylvania Open 2024, deoarece s-a grăbit să prindă un avion care să îi permită să joace în turul întâi al competiției WTA 1000 de la Doha.

Sportiva din Republica Cehă a părăsit Cluj-Napoca în jurul orei 21, în contextul în care a încheiat ultimul act competițional al turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, disputat împotriva Anei Bogdan, la ora 19.

Karolina Pliskova won her first title in over four years on Sunday in Cluj. Finished around 5pm GMT.

She started her first round in Doha 23 hours later. Had a 8-hour flight in the middle.

Changed conditions (indoor to outdoors) and balls.

Still wins to reach R2.

Well done. pic.twitter.com/qFXgfuFRaZ