Simona Halep, verdict dur din partea specialistilor! S-a autoevaluat de 10, dar expertii sunt de alta parere!

Simona Halep a pierdut primul loc dupa Australian Open.

Simona Halep a fost eliminata de Serena Williams in optimile de finala de la Australian Open, scor 1-6, 6-4, 4-6 si a pierdut primul loc in clasamentul WTA.

Halep a fost intrebata daca isi poate acorda o nota si care ar fi aceasta dupa prestatia de la primul turneu de Grand Slam al anului: "Imi dau aproape nota 10. Am curajul sa spun asta pentru ca mi-am asumat un risc sa raman acasa atat de mult, nu am fost pregatita sa joc la un nivel inalt, dar nu am facut-o rau. Sunt fericita pentru felul in care am jucat", a spus Simona dupa meci.

Expertii, insa, au o alta parere despre prestatia fostului lider mondial. Eurosport i-a acordat nota 6 Simonei Halep, luand in considerare faptul ca anul trecut a jucat finala si era considerata principala favorita la aceasta editie.

"Simona Halep a trebuit sa-si apere onoarea celor 64 de saptamani petrecute pe primul loc in fata celei considerata de multi adevaratul lider. A incercat si a si reusit intr-un fel. Cu greu a castigat un set, dar rezultatul a fost ca intotdeauna. Simona s-a predat in fata Serenei Williams si a pierdut primul loc in clasamentul WTA. A pierdut primul loc in fata unei jucatoare de 21 de ani, care a reusit deja de doua ori ceea ce Simona a facut o singura data in 10 meciuri: sa o invinga pe Serena", au motivat expertii.

Castigatoarea de anul trecut, Caroline Wozniacki, nu a avut nici ea parte de o evaluare mai blanda. Daneza este considerata marea dezamagire a inceputului de an si expertii i-au oferit nota 5. In schimb, Naomi Osaka a primit nota 10, dupa ce a castigat al doilea sau turneu de Grand Slam si a devenit noul lider mondial.